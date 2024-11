Resultado do concurso da CMM será divulgado dia 23 de dezembro

Neste domingo (17), quase 20 mil candidatos participaram das provas para o preenchimento de vagas na Câmara Municipal de Manaus (CMM), em um concurso que marca a atualização do quadro de servidores da Casa após mais de 20 anos. As provas ocorreram em mais de 30 locais de aplicação na capital, com os candidatos disputando vagas de níveis Médio e Superior.

Pela manhã, 6.070 candidatos disputaram 52 vagas de nível Superior, enquanto na parte da tarde, 13.045 candidatos participaram da prova de nível Médio, concorrendo a 28 vagas. O resultado final será divulgado no dia 23 de dezembro de 2024, às 17h, no site oficial do Instituto Acesso.

Expectativa e renovação

“Estamos muito ansiosos, afinal, há mais de 20 anos não se realiza um concurso da CMM. Essa renovação do quadro de servidores será essencial para melhorar os trabalhos do Parlamento Municipal, e espero ser uma das aprovadas”, afirmou Heloísa Mendes, analista de sistemas que fez a prova de nível Médio na Escola Estadual Senador Petrônio Portela, localizada no bairro Dom Pedro.

O presidente da CMM, vereador Caio André (União Brasil), também comemorou a realização do concurso. “Trabalhamos muito para que isso acontecesse. Para os aprovados, esperamos que sejam convocados já no próximo ano, promovendo uma renovação que vai melhorar ainda mais o funcionamento da Casa Legislativa.”

Remunerações e benefícios

Os aprovados no concurso terão salários que variam conforme o cargo e o nível de escolaridade:

Nível Médio : Cargos como Técnico Legislativo Municipal, Técnico de Enfermagem e Técnico em Informática terão remuneração de R$ 4.015,33. Ao todo, são oferecidas 28 vagas nesta categoria, incluindo quatro para Pessoas com Deficiência (PcD).

: Cargos como Técnico Legislativo Municipal, Técnico de Enfermagem e Técnico em Informática terão remuneração de R$ 4.015,33. Ao todo, são oferecidas 28 vagas nesta categoria, incluindo quatro para Pessoas com Deficiência (PcD). Nível Superior: Para cargos na área de saúde, como Médico Clínico Geral e Médico do Trabalho, a remuneração será de R$ 7 mil. Outras funções, como Enfermeiro, Psicólogo, Odontólogo e Assistente Social, terão salários de R$ 6.177,48. Na área administrativa, o cargo de Auditor de Controle Interno terá remuneração de R$ 19.748,16. Outros cargos administrativos e da área de informática, como Analista Legislativo e Analista de Sistemas, também oferecem remuneração de R$ 6.177,48. Ao todo, são 52 vagas de Nível Superior, com sete destinadas a PcDs.

Provas para Procurador

Nos próximos dois domingos, 24 de novembro e 1º de dezembro, serão realizadas as provas para o cargo de Procurador da CMM, com 3 vagas, incluindo uma para PcD. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 22.554,25 por 40 horas semanais. Para concorrer, os candidatos devem ter formação em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O resultado para as vagas de Procurador será divulgado no dia 7 de abril de 2025.

Este concurso representa um passo importante na modernização do Legislativo Municipal e na valorização dos servidores, com o objetivo de aprimorar os serviços prestados à população de Manaus.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱