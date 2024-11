Crea-AM abre Processo Seletivo com vagas de até R$ 4,8 mil em diversos cargos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) publicou, no último dia 12 de novembro, o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS), com o objetivo de preencher 50 vagas temporárias em cargos de Nível Médio e Superior. As provas estão marcadas para o dia 22 de dezembro de 2024. As inscrições podem ser feitas até as 20h desta terça-feira (19) pelo site oficial do Crea-AM: www.crea-am.org.br.

De acordo com a presidente do Crea-AM, Alzira Miranda, a realização do PSS logo no primeiro ano de sua gestão reflete a prioridade dada à eficiência e à transparência na administração pública. “Este processo seletivo é um dos pilares da nossa gestão, com foco na meritocracia e no fortalecimento da fiscalização e do setor administrativo do Conselho. Até o final do meu mandato, também vamos realizar um concurso público, alinhado às exigências da administração pública, para garantir uma estrutura mais eficiente e representativa”, destacou Miranda.

Motivação do Processo Seletivo

A criação do PSS também atende a uma recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU), que, em 2015, alertou para a predominância de cargos comissionados no Crea-AM, o que poderia gerar riscos de apadrinhamento político e comprometer a eficiência dos serviços prestados. A presidente destacou que o objetivo é garantir um Conselho mais profissional e transparente.

Vagas Disponíveis

O processo seletivo oferece 50 vagas, sendo 46 para Manaus e 4 para municípios do interior. Os cargos disponíveis são:

Manaus :

: Assistente Administrativo (16 vagas)

Assistente de Mídias Sociais (1 vaga)

Motorista (1 vaga)

Profissionais de Fiscalização (25 vagas)

Analista de Nível Superior (1 vaga cada para as áreas de Direito, Administração e Informática)

Interior:

Atendente (4 vagas, distribuídas entre Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru e Presidente Figueiredo)

Remuneração e Inscrição

A remuneração varia conforme o cargo, com vencimentos iniciais de:

R$ 2.533,82 para Assistente Administrativo e Motorista

R$ 3.085,93 para Assistente de Mídias Sociais

R$ 4.812,13 para Profissionais de Fiscalização e Analistas de Nível Superior

R$ 1.496,16 para o cargo de Atendente

As inscrições são pagas, com taxas de R$ 40 para cargos de nível médio e R$ 60 para os de nível superior. O prazo para inscrição vai até às 20h de terça-feira, 19 de novembro de 2024.

Datas e Locais de Provas

As provas serão realizadas no dia 22 de dezembro de 2024, com horários distintos para os cargos:

Manhã (9h às 12h) : Assistente Administrativo, Motorista e Atendente

: Assistente Administrativo, Motorista e Atendente Tarde (14h às 18h): Assistente de Mídias Sociais, Analista de Nível Superior e Profissionais de Fiscalização

As provas serão aplicadas em Manaus, com exceção do cargo de Atendente, que também terá locais nos municípios de Coari, Manacapuru, Itacoatiara, Humaitá, Presidente Figueiredo, Tabatinga e Tefé.

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo será dividido em duas etapas:

1ª etapa : Inscrição, prova objetiva para todos os cargos e redação (somente para Fiscal), com caráter classificatório e eliminatório.

: Inscrição, prova objetiva para todos os cargos e redação (somente para Fiscal), com caráter classificatório e eliminatório. 2ª etapa: Análise curricular, de caráter classificatório.

Mais informações

Para mais informações, o edital completo está disponível no site www.crea-am.org.br, e dúvidas podem ser enviadas à Comissão Organizadora do PSS do Crea-AM pelo e-mail: [email protected].

Este Processo Seletivo Simplificado representa uma importante iniciativa para melhorar a gestão pública no Crea-AM, promovendo uma estrutura mais ágil, eficiente e alinhada com as necessidades da sociedade.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱