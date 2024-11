O risco de doenças zoonóticas

As doenças zoonóticas, aquelas transmissíveis entre animais e humanos, são uma preocupação crescente, especialmente no contexto de pets como cães e gatos.

Algumas das mais conhecidas incluem a esporotricose, raiva, toxoplasmose e leptospirose. Como veterinária, vejo a importância de conscientizar tutores sobre esses riscos para garantir a saúde de toda a família, incluindo seus pets.

A esporotricose, por exemplo, pode ser transmitida por arranhões ou contato com lesões de gatos infectados. Já a toxoplasmose é mais associada à ingestão de alimentos contaminados, mas também está relacionada a gatos, mesmo sendo a transmissão mais complexa. É fundamental realizar exames periódicos, manter as vacinas em dia e adotar boas práticas de higiene no manejo dos animais.

A prevenção também está na identificação precoce de sinais. Lesões cutâneas em gatos, mudanças de comportamento ou sintomas como febre em cães podem indicar problemas que necessitam de intervenção médica imediata.

Ensinar as crianças a interagir de forma segura com os pets também ajuda a evitar acidentes e possíveis infecções.

Os tutores têm papel ativo no controle dessas doenças. Além de cuidados individuais, garantir que os animais não tenham acesso irrestrito às ruas é essencial.

A castração e o manejo responsável evitam a superpopulação de animais de rua, reduzindo o risco de surtos zoonóticos como o registrado em Manaus recentemente.

Investir na saúde do pet é investir na saúde da família. A troca de carinho e convivência com um animal de estimação traz inúmeros benefícios, mas a atenção às zoonoses é um compromisso necessário para que essa relação seja saudável e segura para todos.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱