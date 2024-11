Acidente de carro deixa 11 pessoas feridas no interior do AM

Onze pessoas ficaram feridas durante o capotamento de um carro modelo Saveiro, no Km 17 do Ramal Francisca Mendes, em Rio Preto da Eva, interior do Amazonas, durante esta segunda-feira (18).

Segundo a Polícia Militar, um dos pneus dianteiros da Saveiro rompeu, causando o capotamento. No momento do acidente, o veículo que transportava nove homens e duas mulheres, na área interna e na carroceria.

Informações preliminares apontam que duas vítimas estão em situação gravíssima, onde foi necessário o uso de helicóptero para transportar os feridos.

