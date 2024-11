PUC e INDT inauguram laboratório para projeto e atividades de pesquisa em Cibersegurança

A PUC-Campinas, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), inaugura, na segunda-feira, 18, um novo Laboratório de Cibersegurança (SOC – Centro de Operações de Segurança) para formar e capacitar profissionais na área de segurança digital.

O lançamento será realizado em um evento presencial no Campus I da Universidade. Essa iniciativa é uma resposta à crescente demanda por profissionais especializados em cibersegurança e aos desafios cada vez mais complexos do mundo digital.

“O principal objetivo do Laboratório de Segurança Cibernética da PUC-Campinas é dar suporte aos projetos educacionais da universidade e do INDT”, afirma Luana Lobão, Diretora de Inovação e Transformação Digital do INDT. Segundo Luana, a parceria começou após uma visita do Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior, Reitor da PUC-Campinas, e da Prof. Dra. Diane Teo de Moraes, Diretora de Inovação da Universidade, ao Centro de Operações de Segurança do INDT, em Manaus, onde puderam conhecer as instalações e se encantaram com o trabalho realizado.

A partir desse contato, iniciou-se um processo de discussão da parceria, o que culminou em atividades de formalização da colaboração e do apoio técnico do INDT à PUC-Campinas para desenvolver um SOC robusto e completo, capaz de fornecer uma experiência de aprendizado prática e avançada.

“A parceria da PUC-Campinas com o INDT e iniciativa conjunta do laboratório e projetos de desenvolvimento de soluções e capaci tação em cibersegurança é de relevância nacional. Fundamental disseminarmos entre estudantes de graduação e pós-graduação conhecimento em cibersegurança. A escassez de profissionais na área tem afetado empresas de todo o mundo”, disse a Diretora de Inovação do Mescla, Dra. Diane Teo de Moraes.

Fortalecimento do aprendizado

Com o novo Laboratório SOC, a PUC-Campinas busca dar suporte ao aprendizado de seus alunos, proporcionando-lhes uma vivência prática em situações reais de monitoramento e defesa contra ciberataques.

A parceria foi formalizada por meio de um convênio entre as duas instituições, que cria uma ampla estrutura de colaboração, incluindo atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento, extensão e intercâmbio de tecnologias.

“Essa colaboração inclui compreensão e transferência de tecnologias, otimização de instalações e equipamentos, e o desenvolvimento de cursos e projetos em áreas de interesse comum”, destaca Luana.

O Laboratório SOC da PUC-Campinas será um centro de monitoramento digital para estudo e desenvolvimento de novas metodologias de combate a ciberataques, fortalecendo a formação de profissionais e ampliando as capacidades da instituição na área de cibersegurança.

Uma das primeiras iniciativas da colaboração será a criação de uma trilha de formação em cibersegurança, composta por cursos online, sessões presenciais e uma residência acadêmica e profissional, onde os alunos poderão vivenciar o cotidiano de um SOC, tanto na PUC quanto no INDT, como em empresas parceiras.

“Essa residência acadêmica oferece uma experiência única, permitindo que os alunos estejam imersos no cotidiano de um Laboratório SOC, o que é extremamente enriquecedor para quem deseja atuar na segurança digital”, explica Luana.

O diferencial do projeto está na visão integrada e na colaboração entre as instituições, que possibilitará o desenvolvimento de uma bas e sólida de formação e pesquisa.

A inauguração será realizada na próxima segunda-feira (18), às 10h30, no espaço MESCLA, localizado no Campus I da PUC-Campinas. Os interessados em participar deverão confirmar presença pelo telefone (19) 3343-5732 ou pelo e-mail [email protected].

*Com informações da assessoria

