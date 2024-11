Advogados vão às urnas escolher presidência da OAB-AM amanhã (19)

Conforme o edital, podem participar da votação advogados e advogadas com inscrição principal na Seccional do Amazonas e que estejam com a anuidade quitada até o dia 20 de outubro de 2024

Os advogados e advogadas do Amazonas irão eleger a nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Amazonas (OAB-AM) para o triênio 2025-2027, serão realizadas amanhã (19), das 9h às 17h, na capital e nas subseções do interior do Estado.

Conforme estipulado no item 6.1 do edital de convocação das Eleições, podem participar da votação advogados e advogadas com inscrição principal na Seccional do Amazonas e que estejam com a anuidade quitada até o dia 20 de outubro de 2024. Já os profissionais com inscrição suplementar devem atender aos requisitos estabelecidos no artigo 26 do Provimento CFOAB nº 222/2023.

Nos municípios com subseções, as eleições acontecerão nos seguintes endereços: em Manaus, o local de votação será a Arena da Amazônia; no Alto Solimões – que inclui os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte e São Paulo de Olivença – a votação será na sede da subseção em Tabatinga, no bairro Centro. Além disso, as subseções de Manacapuru, Parintins, Tefé e Itacoatiara também terão seus Centros como locais de votação.

O voto é obrigatório para todos os advogados e advogadas, que deverão apresentar no momento da votação a carteira ou cartão de identidade profissional, ou um documento oficial com foto, como Cédula de Identidade, Carteira de Habilitação, Carteira de Trabalho ou Passaporte.

A ausência na votação, sem justificativa, resulta em multa de 20% do valor da anuidade. Para mais informações sobre os locais de votação e a documentação necessária, consulte o edital disponível no site oficial da OAB Amazonas.

A eleição terá três adversários: o atual presidente, Jean Cleuter Mendonça, da chapa “União Para Avançar+”; a ex-presidente Grace Benayon, da chapa “União, Renovação e Trabalho”; e o advogado Kennedy Tiradentes, opositor da gestão de Cleuter, da chapa “Ordem e Renovação”.

