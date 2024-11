Líderes mundiais passeiam no Rio e são ‘tietados’ por cariocas

Líderes mundiais que chegaram ao Brasil para o encontro do G20 – abreviação de “Grupo dos Vinte”, que reúne os principais países do planeta – participam de debates de questões cruciais para o cenário global, mas também encontram tempo para desfrutar das belezas do Rio de Janeiro.

O presidente da França, Emmanuel Macron, por exemplo, foi visto caminhando pelo icônico calçadão de Copacabana, no domingo (18). Ao lado de sua esposa, Brigitte Macron, ele interagiu com cariocas e turistas, com direito à fotos e tietagem.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também aproveitou a visita para conhecer o Cristo Redentor, ao lado de filha Ginevra e de parte de sua delegação. A premiê subiu ao terraço panorâmico acompanhada pelo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e pelo ministro da Economia de seu governo, Giancarlo Giorgetti, que estava vestido com uma camisa do Flamengo.

Outra autoridade que aproveitou o evento para curtir pontos turísticos cariocas foi o primeiro-ministro da Noruega Jonas Gahr Støre. Ele explorou o ar bucólico do bairro de Santa Teresa, na região Central da cidade, andou no bondinho e visitou um restaurante que serve pratos com bacalhau. Descontraído, Gahr Støre vestiu o avental, colocou a mão na massa e até serviu bolinhos de bacalhau para os clientes do estabelecimento.

Programação paralela

O G20 no Rio de Janeiro não é apenas um encontro de líderes internacionais, mas também uma oportunidade de ampliar a participação da sociedade civil através de uma programação paralela para fomentar o diálogo e a inclusão de diferentes vozes nas discussões globais.

A programação inclui a Cúpula do G20 Social, que busca integrar cidadãos e organizações não governamentais, além do Urban 20, com prefeitos de mais de 60 cidades discutindo economia e desenvolvimento. Shows de artistas renomados também fazem parte das atividades culturais que movimentam a cidade.

O evento provocou um “megaferiado” parcial no Rio, com mudanças na operação de aeroportos para facilitar a logística e minimizar o trânsito durante a cúpula. Com discussões importantes e uma agenda cultural diversificada, o G20 no Rio pretende deixar um legado significativo para a cidade.

