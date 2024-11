Circuito Natalino estreia com espetáculo do Balé Folclórico do Amazonas

Inserido na programação “O Mundo Encantado do Natal”, o Circuito Natalino leva uma série de espetáculos dos corpos artísticos do Estado, aos espaços culturais, escolas, hospitais, igrejas e instituições privadas. A estreia será nesta terça-feira (19), às 10h, com “Cristo Ribeirinho”, do Balé Folclórico do Amazonas, no Parque Municipal do Idoso, rua Rio Mar, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul.

A iniciativa é do Governo do Amazonas, e segue com espetáculos até 21 de dezembro. “O Circuito Natalino faz parte de conjunto de ações culturais que compõem a temporada O Mundo Encantado do Natal 2024. São os corpos artísticos do Estado emocionando o público, seguindo uma programação extensa de montagens inéditas e gratuitas”, afirma o secretário em exercício de Cultura e Economia Criativa, Candido Jeremias.

Entre os corpos artísticos estão o Balé Folclórico, o Coral do Amazonas, Orquestra de Violões, Orquestra de Câmara, Grupo Vocal dos Corpos Artísticos, Amazonas Filarmônica, Amazonas Band e a Madrigal do Amazonas da Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

Programação de novembro

Na terça-feira (19), no Parque Municipal do Idoso, o Balé Folclórico do Amazonas vai apresentar “Cristo Ribeirinho”, montagem inédita, que relembra o nascimento de Jesus Cristo, adaptado ao contexto regional, remetendo às comunidades ribeirinhas que vivem às margens do Rio Amazonas. A coreografia é de Eduardo Amaral.

Dando continuidade à semana de estreia, o Balé Folclórico apresenta a mesma montagem, às 10h, na Escola Estadual Bom Pastor, rua São Marcos, no Crespo.

A segunda quinzena do mês, contará com um concerto natalino do Coral do Amazonas, no dia 27 de novembro, às 19h15, na Igreja de São Sebastião, Largo de São Sebastião, Centro. As regências serão de Otávio Simões e Fabiano Cardoso e, no piano, Hilo Carriel.

No dia 29, às 15h, a Orquestra de Violões do Amazonas apresenta “Natal com Violão”, no shopping Cidade Leste, avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves, Zona Leste. Também no dia 29, sendo que às 19h30, o Coral do Amazonas leva o concerto natalino para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Espaço Alpha, avenida Perimetral Thales Loureiro, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

A programação completa do Circuito Natalino pode ser acompanhada pelo Portal da Cultura e redes sociais @culturadoam.

