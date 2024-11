Motoboy morre decapitado após caminhonete fazer ultrapassagem

Um motoboy que seguia para o trabalho morreu após de ter sua moto atingida por uma caminhonete, na manhã desta segunda-feira (18), em Sorocaba, interior do São Paulo.

Brevemente ao que apurado pelo Jornal Correio do Interior com o setor policial de Sorocaba, a caminhonete que transportava vidros, tentou realizar uma ultrapassagem de um caminhão a sua frente na Avenida Dom Aguirre, próximo ao Parque das Águas, quando ao realizar a ultrapassagem bateu de frente com um motoboy, que seguia para trabalho.

O motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro, mas acabou sendo preso instantes depois, em buscas feitas pela Polícia Militar em áreas próximas do local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba, para exames necessários.

*Com informações do Correio do Interior

