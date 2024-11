Polícia pede ajuda para identificar suspeito de roubo a choperia em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicita a colaboração da população para identificar um indivíduo que, portando uma arma de fogo, invadiu uma choperia localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus e roubou aparelhos celulares dos clientes. O crime ocorreu em outubro deste ano.

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular da unidade policial, no momento do crime, o suspeito entrou no estabelecimento comercial armado e roubou alguns clientes.

“O indivíduo chegou a apontar a arma para a cabeça das vítimas, obrigando-as a entregarem seus aparelhos celulares. Ressalto a importância da colaboração da população, por meio de denúncias, para que possamos identificar e prender o autor”, enfatizou o delegado.

Quem souber a identidade ou o paradeiro do suspeito pode entrar em contato pelos números (92) 98513-3618, disque-denúncia do 12º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu a autoridade policial.

*Com informações da assessoria

