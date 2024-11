‘Q3 Qualidade’ recebe prêmio no ‘Quality Festival 2024’

Escola pioneira no Brasil na formação de profissionais de Qualidade para a Indústria 4.0. foi selecionada pelo Latin American Quality Institute (LAQI) em eleição global

A Q3 Qualidade – Educação Industrial, escola pioneira no Brasil em formação de operadores e inspetores de Qualidade para Indústria 4.0, está entre as empresas premiadas na décima oitava edição do “Quality Festival 2024”, cúpula empresarial mais importante da América Latina para empresas responsáveis, que reunirá mais de 500 líderes empresariais no Centro de Convenções Manaus Plaza, nos dias 19, 20 e 21 de novembro.

O evento é realizado pelo Latin American Quality Institute (LAQI), que reconhece as empresas que se destacam pela sua gestão empresarial, compromisso com o modelo de excelência LAQI e o desenvolvimento integral, por meio da entrega dos prêmios “Latin American Quality Awards 2024”, “President’s Choice Awards 2024” e “Latin American Excellence in Law Awards 2024”.

Estes reconhecimentos contam com o apoio de mais de 40 organizações promotoras da Qualidade Total localizadas nos cinco continentes.

O “Quality Festival 2024” marca o Mês da Qualidade, celebrado em novembro por organizações e empresas de todo o mundo, com o objetivo de compartilhar melhores práticas e celebrar conquistas, incentivando empresas a focarem na melhoria contínua de seus processos, produtos e serviços.

A Q3 Qualidade, que tem como objetivo formar profissionais com habilidades avançadas para os segmentos de injeção plástica, papel e papelão, eletrônica, metal e mecânica e fornecedores, também marcará presença no evento por meio de um estande, onde os visitantes poderão conhecer os diferenciais da escola nos dias 19 e 20.

“Este é um momento importante para a Q3 Qualidade, pois o reconhecimento do LAQI indica que estamos no caminho certo e que nosso comprometimento e nossa busca pela excelência já nos permitem colher esses frutos. Celebrar essa conquista em um evento como este, que reúne os principais players do setor de Qualidade da América Latina, torna esse momento ainda mais especial, disse Alexandro da Silva que, ao lado de Idson Sousa, é um dos diretores e fundadores da Q3 Qualidade.

A Nova Era da Qualidade

Este ano, o tema do “Quality Festival 2024” – que também orientará as ações da rede empresarial latino-americana – será “A NOVA ERA DA QUALIDADE: SUSTENTABILIDADE, INOVAÇÃO E EXCELÊNCIA”.

Para o LAQI, o tema lança um desafio que integra as estratégias empresariais e demonstra que a busca pela sustentabilidade não beneficia apenas a organização, mas também a sociedade como um todo. Isso porque a Qualidade impacta diretamente o sucesso e a sustentabilidade dos negócios, refletindo na satisfação de diferentes grupos, fidelização, desenvolvimento de talentos e aumento da produtividade.

“A mudança começa agora, com ações que agreguem valor através da Qualidade, Sustentabilidade e Ética na gestão, pois queremos inspirar negócios sustentáveis. Nesse sentido, parabenizo as empresas premiadas, pois isso significa o comprometimento de uma organização líder na sua área de atuação e que está alinhada com a busca pela Responsabilidade Total”, afirmou o Dr. Daniel Maximilian Da Costa, fundador e CEO da LAQI.

