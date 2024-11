Inov@tech 2024: Feira de Inovação Tecnológica da Fametro estuda o futuro das cidades inteligentes

O evento será realizado no Manaus Plaza Shopping e ocorrerá em dois turnos: das 9h às 11h30 e das 18h30 às 21h30

O Centro Universitário Fametro promoverá, nos dias 25 e 26 de novembro de 2024, a Inov@tech — Feira de Inovação Tecnológica dos cursos de Tecnologia e Computação.

O evento será realizado no Manaus Plaza Shopping e ocorrerá em dois turnos: das 9h às 11h30 e das 18h30 às 21h30.

Com o tema “Cidades Inteligentes”, a feira discutirá como a tecnologia pode transformar a vida urbana. O conceito de cidades inteligentes engloba a integração de soluções tecnológicas para melhorar o cotidiano dos cidadãos, promovendo eficiência, sustentabilidade, otimização da mobilidade urbana e redução dos impactos ambientais. A proposta visa tornar as cidades mais habitáveis e preparadas para os desafios do futuro.

A feira contará com a participação de acadêmicos, professores e profissionais do setor, proporcionando um ambiente de troca de experiências e aprendizado.

De acordo com os coordenadores Aline Melo e Pablo Elleres, o objetivo da Inov@tech é incentivar a criação de soluções inovadoras para problemas urbanos e fomentar o empreendedorismo entre os participantes.

Com a presença de mais de 2.000 alunos dos cursos de Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Engenharia da Computação e Ciência da Computação, a Inov@tech se consolida como uma vitrine para ideias criativas e projetos que visam moldar o futuro das cidades.

O evento é também uma excelente oportunidade de networking e visibilidade, conectando profissionais, acadêmicos e especialistas para fortalecer o diálogo entre o presente e o futuro das cidades inteligentes.

*Com informações da assessoria

