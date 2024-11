Vídeo: Em Manaus, homem é encontrado morto em motel na Zona Oeste

Um homem, de 32 anos, foi encontrado morto em um motel, na tarde desta terça-feira (19), na Avenida Coronel Cirilo Neves, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Nas redes sociais, um vídeo mostra três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegando ao local.

A morte foi confirmada pela 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), mas ainda não há informações detalhadas sobre as circunstâncias do ocorrido. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo.

*Matéria em atualização

