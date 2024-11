FEGAM 2024 consolida-se como um marco de fé, cultura e impacto social

O Largo São Sebastião foi o cenário de um verdadeiro espetáculo de arte, fé e transformação social durante o Festival Gospel de Artes de Manaus (FEGAM 2024).

Entre os dias 14 e 16 de novembro, mais de 2 mil pessoas passaram pelo local, participando de três noites marcadas por apresentações musicais de alto nível, dança, teatro e uma feira de economia criativa que movimentou a cadeia cultural da cidade.

Resultados que transformam

Mais do que um evento artístico, o FEGAM 2024 consolidou-se como um movimento cultural transformador, gerando impactos positivos em várias frentes:

Fomento à economia local: A Feira de Economia Criativa reuniu expositores que apresentaram produtos únicos e artesanais, fomentando o empreendedorismo e gerando renda para famílias da região.

Valorização da cultura cristã: Artistas e grupos de todo o Amazonas tiveram a oportunidade de mostrar seu talento e receber o reconhecimento que merecem, fortalecendo a identidade cultural e religiosa do estado.

Conscientização social: Com a campanha “Ei, Te Orienta!”, em parceria com a Comissão de Relações Internacionais, promoção ao desporto, e defesa dos direitos das crianças e adolescentes e também a equipe da Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas, o festival trouxe luz a temas sensíveis, incentivando o cuidado com a saúde mental e a prevenção entre jovens e famílias.

Momentos que emocionaram

A programação foi recheada de apresentações marcantes. A presença da cantora Izabelle Ribeiro, destaque nacional, trouxe brilho à grande final do concurso musical. O palco também recebeu performances inesquecíveis de Joci Carvalho e Nelson Vity, que emocionaram o público.

O concurso musical, um dos pilares do festival, destacou os 10 melhores entre 20 participantes, com prêmios que somaram R$30 mil. Além disso, os finalistas participarão do álbum FEGAM 2024, que será lançado em plataformas digitais gratuitamente, levando a música gospel amazonense para o mundo.

Os três primeiros colocados foram:

Quéren Hapuque, com a música Marchem (114 pontos);

Alexandre Santos, com Tudo que sou (107 pontos);

Pensamentos (101 pontos)

Para encerrar a noite com chave de ouro, o show do campeão do FEGAM 2023 Jeconias Santos.

Impacto cultural e social

O festival foi prestigiado por importantes autoridades e instituições, como o deputado João Luiz, o vereador João Carlos, o deputado Sinésio Campos, o vereador Raiff Matos, o secretário em exercício da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Cândido Jeremias, o representante da sede do Governo, Bernardo Monteiro de Paula, o jornalista Marcelo Generoso, do Portal do Generoso, e o diretor-presidente da TV Encontro das Águas, Osvaldo Lopes, além de veículos de comunicação como a Rede Amazônica e artistas. Essa ampla rede de apoio garantiu a qualidade do evento e ampliou sua visibilidade.

Segundo Joci Carvalho, organizadora do FEGAM e presidente da Associação Movimento por Cristo, o festival superou expectativas.

“O FEGAM 2024 reacendeu a esperança e promoveu valores essenciais como amor, fraternidade e fé, ao mesmo tempo em que gerou trabalho, renda e oportunidades para toda a cadeia cultural. Foi uma vitória coletiva da arte cristã e da sociedade manauara”, celebrou.

Reconhecimento

O FEGAM atraiu a atenção da imprensa local, que impulsionou a divulgação de forma orgânica, destacando o evento e reconhecendo todo o esforço e dedicação dos organizadores para seu sucesso.

O Festival Gospel de Manaus 2024 foi muito além de encantar o público com sua rica programação. O evento deixou um impacto duradouro, promovendo transformação social, cultural e econômica, e reafirmando que fé e arte podem caminhar juntas na construção de um futuro melhor.

A organização já está de olho no futuro e se prepara para a 3ª edição em 2025, com inscrições previstas para abrir em agosto. Enquanto isso, os amantes da música gospel podem se animar: em breve, o álbum digital FEGAM 2024 será lançado e estará disponível gratuitamente em todas as plataformas digitais. Fiquem ligados!

Para acompanhar todas as novidades, siga @fegam.oficial e @movimentoporcristo no Instagram ou acesse www.fegam.com.br.

