Grupo Info Store abre vagas de emprego para lojas em Manaus

O Grupo Info Store está com vagas abertas para diferentes cargos em Manaus, visando fortalecer seu time e acompanhar o crescimento da marca na região Norte.

As oportunidades são para os cargos de analista fiscal Jr., assistente de logística Jr. – PcD, consultor comercial, consultor de vendas e supervisor de vendas.

Para a função de supervisor de vendas, é necessário ter formação superior em Administração, Gestão de Processos, Gestão Comercial ou áreas afins.

Essa vaga é para pessoa jurídica. Já as demais, que são para contratação efetiva, é exigido o ensino médio completo. As especificações detalhadas para cada vaga estão disponíveis no site https://infostore.gupy.io/.

O processo seletivo será realizado em etapas. Os interessados devem acessar o portal de recrutamento https://infostore.gupy.io/, escolher a vaga desejada e realizar o cadastro.

Após análise, os candidatos selecionados para a próxima fase passarão por uma entrevista com o setor de Recursos Humanos, seguida de um teste prático e entrevista técnica, que visa avaliar as competências específicas para cada função.

Em relação aos benefícios, a Info Store oferece aos contratados efetivos uma série de vantagens, como vale transporte, auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, desconto em produtos, convênio com drogarias, day off no aniversário e contratação em regime CLT.

A gerente de Marketing Elberlany Horta destaca que o Grupo está em um momento de expansão.

“Buscamos pessoas com vontade de crescer junto com a Info Store. A missão da nossa empresa é levar o melhor da tecnologia para os nossos clientes e contamos com novos colaboradores para continuar inovando e superando as expectativas”, afirmou.

Sobre o grupo

A Info Store, que já conta com 500 colaboradores no seu quadro, é uma das maiores redes de varejo e distribuição de tecnologia da região Norte, com 12 lojas próprias e franquias das marcas Samsung e Motorola. Possui lojas nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Além disso, a empresa realiza vendas B2B (para empresas) e distribuição através da marca AMZ Tech.

