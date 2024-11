Prefeitura de Manaus avança com os trabalhos de finalização na avenida Mário Ypiranga

No local, as equipes concluíram 200 metros de extensão de sarjeta e meio-fio

Mesmo com as chuvas da tarde desta terça-feira (19), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), segue em ritmo acelerado na finalização das obras na avenida Mário Ypiranga.

No local, as equipes concluíram 200 metros de extensão de sarjeta e meio-fio e avançaram no encabeçamento das aduelas, estrutura fundamental para proteger e garantir a estabilidade ao longo do tempo.

“Todas as fases do processo de uma obra são importantes, o início, meio e pós-obras, para mantermos a qualidade exigida pelo prefeito David Almeida, que é entregar obras com todos os padrões de segurança e maior durabilidade. Estamos empenhados em resolver definitivamente os problemas da nossa cidade”, explica o secretário de Obras, Renato Junior.

Mesmo com a chuva intensa que iniciou à tarde e o aumento do nível das águas do igarapé do Bindá, as novas aduelas implantadas asseguram um escoamento mais eficiente das águas, graças à tecnologia utilizada na obra.

A Prefeitura de Manaus concluirá o encabeçamento, a reconstrução da calçada e o muro ao redor do igarapé, para entregar de forma definitiva, esta importante intervenção em um dos principais corredores viários da cidade.

Fotos – Márcio Melo / Seminf

*Com informações da assessoria

