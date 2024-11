Bebê de um ano é internado após comer bucha de cocaína

Um bebê de um ano foi internado depois de comer uma bucha de cocaína por acidente. O caso aconteceu no último fim de semana em Cascavel, na região oeste do Paraná. Segundo a Polícia Civil, o bebê estava no bar da família quando os pais notaram que a criança apresentava um comportamento estranho.

Quando foram socorrer o menino, os pais encontraram um papel na boca dele. Logo em seguida, o bebê começou a sofrer convulsões e rapidamente foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde sofreu pelo menos duas paradas cardiorrespiratórias. Ele segue internado na unidade, em estado grave.

Os pais do menino foram conduzidos até a delegacia para prestar depoimentos. O caso segue sob investigação para que a polícia consiga identificar como o bebê teve acesso à droga para encontrar os responsáveis pelo ocorrido.

