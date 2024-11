Cooperativas dos ‘Amarelinhos’ de Manaus definem cronograma de repasses do Passe Livre

O Governo do Amazonas e representantes das cooperativas do transporte alternativo de Manaus, conhecido como “Amarelinhos”, definiram, na noite de terça-feira (19), o cronograma de repasses do convênio que mantém a gratuidade do Passe Livre Estudantil. As datas foram apresentadas em reunião na sede do Governo pelo secretário de Governo Sérgio Litaiff e o primeiro pagamento será feito já na próxima semana. A circulação da frota foi normalizada pela categoria.

O pagamento do repasse no valor de R$ 20 milhões segue o Plano de Trabalho e será feito na próxima semana pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). Outras duas parcelas, também de R$ 20 milhões, devem ser realizadas nos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, condicionadas à prestação de contas do IMMU.

O representante da categoria, Ícaro Pereira Amore, se mostrou satisfeito com o resultado final e o acordo fechado. “Nós saímos daqui com tudo resolvido e a categoria do transporte alternativo agradece ao governador Wilson Lima. A população pode ficar tranquila que já está tudo resolvido e o transporte alternativo continuará prestando seu serviço da melhor forma possível”, destacou.

O secretário Sérgio Litaiff explicou que o Governo do Estado está sempre de portas abertas para discutir essa e outras questões. “Hoje, nós sentamos, dialogamos e chegamos em um consenso, que eu acredito que quem ganha é a sociedade”, pontuou.

Desde 2022, o Governo do Amazonas repassou, por meio de convênio, R$ 298,2 milhões à Prefeitura de Manaus referente ao Programa de Reestruturação e Qualificação do Transporte Público do Município de Manaus, que garante o Passe Livre Estudantil. Este ano, já foram pagos R$ 60 milhões, divididos em três parcelas de R$ 20 milhões, liberadas em fevereiro, maio e agosto.

“Na próxima semana o novo cronograma já estará sendo executado”, reforçou a subcoordenadora administrativa e financeira da UGPE, Daniella Jaime.

Outro representante que esteve na reunião, José Araújo, também falou sobre o resultado positivo. “Está tudo resolvido. A população da zona leste, zona norte e os alunos, tanto da rede estadual como municipal, podem ficar tranquilos”, finalizou.

O Passe Livre garante o direito da gratuidade no transporte coletivo a 170 mil alunos de escolas estaduais e municipais de Manaus, visando assegurar mobilidade e acesso à educação aos estudantes do Estado.

