Homem esquarteja cachorro e abandona corpo em frente de casa em Manaus

Um homem não identificado matou e esquartejou um cachorro no bairro Flores, na Zona Norte de Manaus, nesta terça-feira (19). Câmeras de segurança registraram o momento em que ele abandona o corpo do animal em frente a uma residência.

Segundo testemunhas, o cachorro foi encontrado pelo morador da casa, que se assustou ao deparar-se com o animal morto e imediatamente acionou a polícia.

Ainda de acordo com as testemunhas, o cachorro estava com as quatro patas cortadas.

O autor do crime ainda não foi identificado, e a polícia segue investigando o caso.

