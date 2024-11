Delegado é preso pela Polícia Federal por desvio de bens apreendidos no Amazonas

Secretário municipal de Infraestrutura e advogado também estão envolvidos no esquema de corrupção e venda ilegal de materiais apreendidos.

O Delegado de Polícia Civil de Humaitá, no interior do Amazonas, foi preso nesta quinta-feira (21) pela Polícia Federal, acusado de envolvimento em um esquema de desvio e venda ilegal de bens apreendidos. A prisão faz parte da Operação Triunvirato, que também investiga a participação de um Secretário Municipal de Infraestrutura e de um advogado no esquema criminoso.

De acordo com a investigação, o grupo utilizava suas posições de poder para desviar bens apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, como madeira e minério de cassiterita, e vendê-los ilegalmente.

O advogado, intermediário do esquema, facilitava o pagamento de propina por parte dos proprietários dos carregamentos apreendidos, enquanto o delegado era o responsável por liberar os bens.

O Secretário Municipal de Infraestrutura também teria colaborado, simulando a destinação das apreensões para sua pasta, com o intuito de esconder o desvio.

A operação, que cumpriu mandados de busca e apreensão em várias cidades do estado, resultou no sequestro de bens no valor de cerca de R$ 10 milhões. Os envolvidos, além de responderem por corrupção e lavagem de dinheiro, podem ser condenados a até 34 anos de prisão.

