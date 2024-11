Vacina injetável contra poliomielite substitui a ‘gotinha’ no AM como reforço

Mudança visa fortalecer a luta contra a paralisia infantil e segue a recomendação do Ministério da Saúde

Os postos de vacinação no Amazonas agora utilizam a vacina injetável contra a poliomielite (VIP) como reforço no esquema vacinal, substituindo a tradicional “gotinha” (VOP). A mudança visa fortalecer a luta contra a paralisia infantil e segue a recomendação do Ministério da Saúde, alinhada à tendência global de erradicação da doença.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), está coordenando a implementação da nova estratégia de vacinação. Com 94% de cobertura vacinal alcançada em 2024, o estado segue avançando na proteção das crianças contra a poliomielite.

De acordo com Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP, a substituição da “gotinha” pela dose injetável se baseia em estudos científicos que demonstram maior segurança e eficácia. “A mudança torna o esquema vacinal ainda mais seguro”, afirmou.

Agora, o esquema vacinal contra a poliomielite inclui três doses da VIP aos 2, 4 e 6 meses, além de uma dose de reforço aos 15 meses, substituindo as antigas doses de reforço com a VOP aos 15 meses e aos 4 anos.

Angela Desirée, gerente de imunização da FVS-RCP, reforça a importância da vacinação. “A vacina é segura e a única prevenção contra a paralisia infantil. Convidamos os pais e responsáveis a levarem suas crianças menores de cinco anos para atualizar o esquema vacinal”, afirmou.

A vacina VIP, gratuita e disponível nos 62 municípios do Amazonas, é administrada via intramuscular.

