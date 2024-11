Feirão do Pescado em Manaus oferece 119 toneladas de peixes; confira datas e locais

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) realiza a primeira edição especial do Feirão do Pescado em Manaus nos dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro. O evento ocorrerá em dois pontos:

Centro Cultural Povos da Amazônia (Zona Sul – Bola da Suframa)

(Zona Sul – Bola da Suframa) Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Zona Norte – Cidade Nova)

O que você vai encontrar:

O Feirão do Pescado em Manaus vai oferecer 119 toneladas de peixes frescos , direto de piscicultores de Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Careiro Castanho, Manacapuru, Iranduba e Manaus .

, direto de piscicultores de . Espécies disponíveis: tambaqui , pirarucu e matrinxã .

, e . Frutas, verduras, farináceos, pimentas e hortaliças também estarão à venda, tudo direto dos produtores rurais das Feiras de Produtos Regionais da ADS.

Programação:

Sexta e sábado (29 e 30/11): 5h às 19h

5h às 19h Domingo (1º/12): 5h às 13h

O Feirão vai garantir:

13º salário para piscicultores e feirantes .

. Produtos frescos e de alta qualidade para a população de Manaus.

Quem vai participar:

40 piscicultores

6 tratadores de peixes

116 feirantes

Compromisso com a sustentabilidade:

Todos os peixes são criados em tanques de piscicultura, seguindo a proibição da pesca em rios e lagos durante este período.

“Esta primeira edição especial do Feirão do Pescado está gerando grandes expectativas. Nosso objetivo é garantir o décimo terceiro salário para piscicultores e feirantes, além de oferecer alimentos frescos e de alta qualidade aos consumidores”, ressaltou a diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa.

A diretora-presidente da ADS destacou, ainda, que os peixes comercializados são criados em tanques de piscicultura, em conformidade com a proibição da pesca em rios e lagos durante este período.

“Essa medida assegura que os piscicultores possam continuar suas atividades de acordo com as normas ambientais vigentes”, disse Michelle Bessa.

