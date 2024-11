Prefeitura abre agendamento de castração para cães e gatos na sexta-feira (29)

Tutores de cães e gatos que precisarem castrar seus animais poderão realizar o agendamento para esse procedimento, na próxima sexta-feira (29), a partir das 8h, no Centro de Convivência Prefeito José Fernandes, localizado na rua Barreirinha, 14 – quadra 45 – no bairro São José Operário, zona Leste. A iniciativa da Prefeitura de Manaus, por meio Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tem o objetivo de contribuir para a saúde da população de caninos e felinos e, entre outros benefícios, reduzir os riscos de doenças como a esporotricose.

O gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Rodrigo Araújo, explica que o número de senhas que dão acesso à cirurgia é limitado a duas por pessoa, sendo uma para fêmea e uma para macho, de acordo com a disponibilidade de vagas.

Outro aspecto importante, conforme Rodrigo, é que no dia do agendamento, os tutores não precisam levar seus animais.

“Os donos de cães e gatos precisam levar apenas cópias do RG, CPF e comprovante de residência. Uma vez concluído o processo do agendamento, o tutor será orientado sobre a data da castração. É preciso reforçar que os animais precisam ter a partir de cinco meses de idade e estar em boas condições de saúde”, acrescenta Rodrigo, que reitera que, no dia do procedimento, a mesma pessoa que fez o agendamento precisa estar presente para acompanhar o animal.

Os procedimentos de esterilização acontecerão no “Castramóvel” do CCZ, no período de 2 a 13 de dezembro, no Centro de Convivência Prefeito José Fernandes.

Rodrigo ressalta que a ação faz parte da iniciativa de combate à esporotricose na zona Leste, área com maior incidência da doença em humanos e animais. De acordo com o gerente, as demais zonas geográficas de Manaus também receberão os serviços de castração.

