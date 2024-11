Atividade física e hábitos saudáveis ajudam no controle da hipertensão entre idosos

Público atendido no Centro de Convivência do Família (CCF) do Ataliba, em Manacapuru, participa de ação de conscientização sobre a doença

Dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), do Ministério da Saúde (MS), apontam que a hipertensão, condição caracterizada pelo aumento da pressão arterial, atinge cerca de 27,9% da população brasileira.

Entre as pessoas com idades entre 55 e 64 anos, 70% convivem com a enfermidade. Já entre os que têm mais de 75 anos, esse índice sobe para 85%.

Um importante aliado no controle e prevenção da pressão alta, como é popularmente conhecida, é o exercício físico, amplamente recomendado por especialistas.

Com o objetivo de incentivar a prática de atividade física entre idosos, estudantes do curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Manacapuru realizaram uma ação educativa no Centro de Convivência da Família (CCF) do Ataliba, no município. A atividade reuniu 20 idosos e seus familiares para orientações sobre os benefícios de manter-se ativo.

A médica de Família e Comunidade, Anelys Siqueira, professora da Afya, ensina que a hipertensão aumenta sua prevalência com o avanço da idade, mas pode ser prevenida com hábitos saudáveis.

“O envelhecimento aumenta a exposição a fatores que favorecem o surgimento da doença, como ingestão excessiva de sal, obesidade, sedentarismo, estresse, consumo de álcool e tabagismo. Ainda assim, a adoção de um estilo de vida saudável ao longo dos anos é capaz de prevenir ou retardar o surgimento da patologia”, ressalta.

Segundo a professora, o exercício físico tem um papel central no controle da pressão arterial. “Diretrizes nacionais e internacionais recomendam pelo menos 30 minutos de atividade física moderada, de 5 a 7 dias por semana.

Caminhadas, exercícios aeróbicos, isométricos ou de resistência ajudam a reduzir a pressão arterial sistólica e diastólica, tanto em pacientes hipertensos quanto em quem não tem alterações na pressão arterial”.

Esses exercícios podem diminuir a pressão arterial sistólica entre 3,79 a 7,93 mmHg e a diastólica entre 1,33 a 4,8 mmHg, segundo dados científicos.

“Até mesmo quem já usa medicação deve incluir a atividade física na rotina, pois ela contribui significativamente para o controle do quadro, além de uma série de outros benefícios para a saúde”, reforça Anelys.

Além disso, a professora destaca a importância de uma alimentação equilibrada, com controle no sal, redução de produtos industrializados e aumento no consumo de frutas e legumes.

“São orientações amplamente conhecidas, mas que precisam ser constantemente reforçadas para os pacientes. Temos que pensar em descascar mais e desembalar menos”, frisa.

Durante a ação com os idosos atendidos no Centro de Convivência do Família (CCF) do Ataliba, o grupo formado por 10 alunos do terceiro período de Medicina da Afya Manacapuru, passaram orientações sobre o controle dos níveis de pressão, importância do uso correto da medicação, de inserir a atividade física rotina, entre outras recomendações.

A estudante Francisca Dalia, que participou da atividade, explica que o encontro com os idosos foi importante para tirar as principais dúvidas deles sobre a hipertensão.

“Eles perguntaram sobre o melhor horário para aferir a pressão, se podem comer ou não determinado alimento, qual exercício devem fazer. Foi muito esclarecedor. Para nós, como estudantes, foi também importante esse contato, nos preparando para dúvidas que vão surgir durante os atendimentos aos pacientes”, acrescentou.

