Bolsonaro quebra o silêncio e crítica Moraes após ser indiciado por tentativa de golpe

Ex-presidente concentrou suas críticas no ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo Tribunal Federal

Jair Bolsonaro se manifestou após ser indiciado pela Polícia Federal (PF) por suposto envolvimento no planejamento de golpe de Estado após a vitória de Lula, em 2022.

Em declaração à coluna do Metrópoles, o ex-presidente concentrou suas críticas no ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF).

“O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei”, atacou Bolsonaro.

“Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar”, finalizou o ex-presidente.

Jair Bolsonaro e mais 36 investigados foram indiciados pela Polícia Federal por suposto envolvimento no planejamento de golpe de Estado nesta quinta-feira (21/11). Na quarta, a PF realizou operação que prendeu seis militares suspeitos de planejar a morte do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes.

A PF apontou que um militar chegou às imediações da casa de Moraes com o objetivo de prender o magistrado.

A referência de Bolsonaro ao termo “criatividade” é uma alusão a uma mensagem de Airton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes, a Eduardo Tagliaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral.

“Use a sua criatividade rsrsrs”, escreveu Vieira ao responder a Tagliaferro, que relatava dificuldade de formalizar uma denúncia contra a revista Oeste.

*Com informações do Metrópoles

