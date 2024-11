Homem é preso por satisfação de lascívia na presença da sobrinha de 7 anos, no AM

Crime ocorreu no dia 13 de outubro deste ano, na casa da vítima

Um homem de 45 anos foi preso nesta quinta-feira (21), pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, diante da própria sobrinha de 7 anos. O crime foi praticado no dia 13 de outubro deste ano, no município de Tapauá, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Kelly Souto, da DIP Tapauá, as diligências iniciaram após o registro de um Boletim de Ocorrência (BO) por parte dos familiares da criança.

“Com base nas informações recebidas, imediatamente tomamos todas as medidas cabíveis para restaurar a integridade da criança. Realizamos a escuta especializada da vítima, que contou que o crime ocorreu quando o tio frequentava a casa onde ela morava com a família. Também recolhemos os depoimentos dos familiares para elucidar o caso”, explicou a delegada.

Ainda conforme a autoridade policial, o homem já possuía antecedentes criminais por um crime da mesma natureza e também descumpriu as medidas cautelares impostas pela Justiça.

A prisão do autor faz parte da Operação Hagnos, que visa o combate à violência contra crianças e adolescentes e é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O suspeito responderá pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

