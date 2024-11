Zagueiro Kesley Mattes é o novo reforço do Manaus FC

O Manaus Futebol Clube anunciou, na tarde desta quinta-feira (21), a contratação do zagueiro Kesley Mattes, de 25 anos.

O atleta é natural de Bom Retiro do Sul-RS tem passagem por Novo Hamburgo-RS, São Luiz-RS, Aimoré-RS, Juventus-SP, e seu último clube é o Atlético Tubarão-SC.

O novo reforço do Gavião falou um pouco sobre sua expectativa para a temporada de 2025.

“Estou feliz com esse acerto com o Gavião. Esse período do ano o mercado fica bastante movimentado. Pra ser sincero não esperava o contato do Manaus. O diretor me procurou e apresentou o projeto desse grande clube. Após uma conversa com os meus familiares, optamos vim para o Manaus” afirmou Kesley.

O zagueiro confirmou que é uma ótima oportunidade profissional e que o foco será o acesso à série C do brasileirão.

“Apesar de ser um clube jovem, segue em ascensão na Região Norte. Clube organizado e com bons profissionais que estava na Série C do Brasileiro. Eu e meus companheiros estamos recebendo essa oportunidade de colocar o clube novamente na terceira divisão. Será um ano de muitas oportunidades e creio que juntos, vamos alcançar nossos objetivos”, destacou.

Uma entrevista coletiva está prevista para o dia 16 de dezembro, onde o Gavião do Norte apresentará seu elenco completo para 2025.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱