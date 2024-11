Mulher é morta a tiros por marido na Zona Leste de Manaus

Uma mulher identificada como Angélica Rodrigues de Oliveira, de 35 anos, foi morta a tiros pelo marido Lucimar Gonçalves Pinto, de 38 anos, conhecido como “Pixote”, na tarde desta quinta-feira (21), na rua Berimbau Baiano, no bairro Zumbi dos Palmares 1, Zona Leste de Manaus.

Segundo a família da vítima, o casal havia discutido, e em certo momento, o suspeito atirou pelo menos sete vezes contra Angélica. No momento do crime, dois filhos do casal estavam na casa.

Angélica chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas acabou morrendo devido a gravidade dos ferimentos.

O marido da vítima ainda não foi localizado. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

