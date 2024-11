Lutadores de Carauari disputam Mundial de Jiu-Jítsu da CBJJE em São Paulo

A viagem dos atletas é mais um investimento do Centro da Juventude de Carauari no esporte

Seis lutadores apoiados pelo Centro da Juventude Carauari estão representando o Amazonas no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu organizado pela CBJJE, em São Paulo.

A expectativa é de medalhas, pois não faltou dedicação aos treinamentos da equipe do município localizado a 788 quilômetros de Manaus, na Calha do Rio Juruá.

O grupo é liderado pelo faixa preta Alcidney Rodrigues Viana, de 40 anos. Sidney Viana, como é mais conhecido no mundo das lutas, vai disputar o Máster 2 Pesadíssimo. Antes do embarque para São Paulo, ele falou da expectativa para a competição internacional.

“A minha expectativa é que todos tragam medalhas, pois foram seis meses de preparação esse evento. Estamos mental, técnica e fisicamente bem”, disse o faixa preta, que aposta no bicampeonato mundial da atleta mais nova da delegação, Bárbara Viana, de apenas 6 anos.

“Em 2023, a Bárbara foi campeã mundial no Pré-Mirim e esse ano é outra idade, outro peso e outra faixa, então tudo muda. Todos sabemos que é um evento muito difícil e o nível técnico dos atletas é muito alto, mas estamos confiantes”, acrescentou Sidney Viana.

A viagem dos atletas é mais um investimento do Centro da Juventude de Carauari no esporte. O programa social beneficia mais de 3 mil crianças, adolescentes e jovens em Carauari e conta com apoio do prefeito Bruno Ramalho, do vice-prefeito Zé Viana, e dos entusiastas do esporte Beto Oliveira, Neto Onofre e Arilson Pereira.

Programação

O Mundial de Jiu-Jítsu da CBJJE será disputado em dois finais de semana. De 21 a 24 deste mês, lutam os atletas do Juvenil, Adulto e Máster. De 30/11 a 01/12 acontece o Mundial Kids. Todos os combates serão realizados no ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.

A delegação de Carauari no Mundial:

1 – Alcidney “Sidney” Rodrigues Viana, 40 anos, faixa preta 3° grau/máster 2/pesadíssimo

2 – Wallyson Silva Silva, 15 anos, 15 anos, faixa verde/infanto juvenil B/meio pesado

3 – Evelyn Felinto Leite, 20 anos, faixa branca/adulto/pesado

4 – Bárbara Emília Conrado Viana, 6 anos, faixa cinza/mirim/pesado

5 – Kauã Silva e Silva, 16 anos, faixa azul/juvenil/meio pesado

6 – Luan Silva dos Santos, 16 anos, faixa azul/juvenil/meio pesado

