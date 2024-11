Cetam abre mais de 3 mil vagas em cursos técnicos e especializações 2025; saiba como se inscrever

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) lançou o edital para os cursos técnicos e especializações 2025, oferecendo um total de 3.375 vagas em todo o estado.

As inscrições, que acontecem de 29 de novembro a 9 de dezembro, serão feitas exclusivamente online no site concursoscopec.com.br.

Vagas e cursos oferecidos

Serão disponibilizadas:

1.448 vagas na capital , distribuídas em 28 cursos técnicos

, distribuídas em 1.322 vagas no interior , com 20 opções de formação em 29 municípios

, com em 250 vagas na capital para 6 cursos de especialização

para 355 vagas no interior para 5 cursos de especialização

Novidades nas especializações

O edital traz novidades para quem deseja se especializar. O Cetam lança cinco novos cursos na área de saúde e gastronomia:

Parasitologia

Higiene Ocupacional

Saúde do Idoso

Saúde do Trabalhador

Cozinha Brasileira

Inscrições e detalhes

As inscrições devem ser feitas de acordo com as orientações no edital, representando uma oportunidade única para quem quer se qualificar e se preparar para o mercado de trabalho em 2025.

