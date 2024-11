Seduc convoca mais de 1,2 mil professores aprovados no PSS para Manaus; veja como consultar

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc) convoca 1.225 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS), para atuar em diversas modalidades de ensino na capital. Os profissionais vão trabalhar no Ensino Regular, Educação Especial, Mediado por Tecnologia e no Sistema Prisional. Esta é a sexta convocação e a lista completa pode ser consultada no link: Convocação PSS Capital.

Atendimento e Documentação:

On-line: O envio de documentos para análise deve ser feito no Sistema Admissional da Seduc , através do site https://admissao.seduc.am.gov.br/, de segunda-feira (25/11) , das 8h, até quinta-feira (28/11) , às 16h.

Informações Importantes:

A lotação e assinatura do contrato acontecerão a partir de janeiro de 2025 , com início das atividades previsto para fevereiro de 2025 .

