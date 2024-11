IEL Amazonas oferece 20 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,4 mil

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) está com 20 vagas de estágio abertas para esta quinzena, com oportunidades para estudantes de nível superior, técnico e ensino médio para Manaus. As bolsas variam de R$ 700,00 (para ensino médio) a R$ 1.400,00 (para ensino superior), além de auxílio transporte.

As vagas para nível superior estão distribuídas entre diversos cursos, sendo:

Administração – 5 vagas

– 5 vagas Contabilidade – 1 vaga

– 1 vaga Engenharia de Produção – 2 vagas

– 2 vagas Engenharia de Alimentos – 2 vagas

– 2 vagas Direito – 1 vaga

– 1 vaga Marketing – 1 vaga

– 1 vaga Arquivologia – 1 vaga

– 1 vaga Psicologia – 1 vaga

– 1 vaga Serviço Social – 1 vaga

Para o nível técnico, as vagas são para os cursos de Química e Edificações, além de 3 vagas para o Ensino Médio.

Como participar

Para se candidatar, os interessados devem ter cadastro atualizado no site do IEL Amazonas. É essencial manter os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail.

O processo seletivo será realizado exclusivamente via sistema online; o IEL não recebe currículos por e-mail nem presencialmente. As vagas serão preenchidas conforme a demanda das empresas parceiras.

Mais informações estão disponíveis no site do IEL Amazonas, além das redes sociais (Facebook e Instagram). Não perca essa oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com um estágio!

