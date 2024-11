Tucumã a partir de R$ 10 nas Feiras da ADS neste fim de semana; veja endereços

O tucumã, ingrediente indispensável no famoso X-Caboquinho, estará em destaque nas feiras da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) neste fim de semana, com preços atrativos para o consumidor manauara. A fruta, que está em plena safra, poderá ser adquirida nas edições das feiras, tanto na zona urbana quanto na rural de Manaus, entre sábado e domingo.

Os consumidores poderão escolher entre tucumã in natura, a dúzia por R$ 10,00, ou a polpa da fruta, com 120 gramas também por R$ 10,00. As feiras oferecem produtos frescos e de qualidade, com o tucumã se destacando pela sua disponibilidade e bom preço.

O feirante Rodolfo Lima, produtor de tucumã, ressalta que, apesar dos desafios enfrentados este ano, incluindo as mudanças climáticas, sua produção vai até o fim de abril. “Estou otimista e feliz em ofertar o melhor tucumã do Amazonas nas feiras da ADS”, afirma Rodolfo.

A polpa de tucumã também é um sucesso no cardápio das feiras, especialmente no tradicional X-Caboquinho e na tapioca recheada. Feirante Josineide Cardoso compartilhou que esses pratos são os mais pedidos pelos clientes, que não dispensam a fruta no lanche da tarde. “O X-Caboquinho e a tapioca recheada com tucumã são os mais populares”, disse Josineide.

As feiras da ADS acontecem em vários pontos de Manaus e em locais de fácil acesso. Confira os horários e locais para aproveitar:

Sábado:

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo – das 5h às 11h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Cidade Nova – das 5h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – das 07h às 15h

Estacionamento do Variedades Salmo 91, Avenida Torquato Tapajós, Flores – das 08h às 13h

Domingo:

Estacionamento da praia da Ponta Negra – das 6h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – das 7h às 12h

Não perca a chance de saborear o melhor tucumã da região a preços acessíveis nas feiras da ADS deste fim de semana!

