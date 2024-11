Condenado por estupro de enteados usava computador para consumar crime em Manaus

Um homem de 47 anos, condenado a 36 anos de reclusão por estupro de vulnerável contra seus enteados, um casal de adolescentes de 14 e 16 anos, foi preso na quinta-feira (21), em Manaus. A prisão aconteceu na rua Pico das Águas, no bairro São Geraldo, Zona Sul de Manaus.

O crime iniciou quando as vítimas eram crianças. A delegada Juliana Tuma, titular da Depca, informou que o homem estava foragido desde 2022, quando foi expedida sua sentença condenatória.

Segundo a autoridade policial, o caso veio à tona após a adolescente relatar que começou a sentir fortes dores no baixo-ventre. Ao ser questionada, ela contou à mãe e ao irmão sobre os abusos praticados pelo padrasto. Em seguida, o irmão também revelou que era abusado sexualmente desde os 12 anos.

“De imediato, a mãe das vítimas, juntamente com o tio delas, denunciou o autor. Iniciamos as diligências para identificar como ele agia, e as investigações apontaram que ele se aproveitava do vínculo familiar e da condição vulnerável das crianças para cometer os crimes”, explicou a delegada.

Conforme Juliana Tuma, o homem havia iniciado um relacionamento com a mãe das vítimas quando elas ainda eram pequenas; a menina tinha apenas 8 meses e o menino cerca de 2 anos. Na época dos crimes, ele comprou um computador como forma de manipulação. Ele só permitia que as crianças o utilizassem se aceitassem os abusos, utilizando essa condição para cometer os atos criminosos.

Prisão

De acordo com a titular da Depca, na quinta-feira, após a equipe policial receber informações sobre o paradeiro do autor, iniciaram-se as diligências para cumprir a ordem judicial. Quando ele percebeu a chegada dos policiais, tentou fugir para uma área de mata, mas foi capturado e encaminhado à delegacia.

“A captura é importante, pois representa uma pequena reparação pelos abusos sofridos pelas vítimas. Também é necessário destacar o trabalho do Judiciário, que, mesmo com todas as garantias processuais previstas no sistema legal, conseguiu a condenação desse autor por sua conduta criminosa contínua”, afirmou Tuma.

Procedimentos

O homem foi condenado a 36 anos e 4 meses de reclusão por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

