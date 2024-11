Pela primeira vez no Amazonas, MS Náutica abre temporada de cruzeiros 2024/2025

Cerca de 19 mil turistas irão chegar ao Amazonas durante a temporada de cruzeiros 2024/2025, de acordo com dados do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

E cerca de 1.070 turistas desembarcaram em Manaus, na quinta-feira (21), com a chegada do MS Nautica, pela primeira vez no Amazonas, dando início à temporada que irá até maio de 2025.

Para o receptivo dos turistas, o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, destaca que a Amazonastur tem atuado nas ações com ordenamento e sensibilização dos prestadores de serviços turísticos durante a temporada, que representa aumento na economia local.

“Com cerca de 19 mil turistas chegando ao estado, entre passageiros e tripulantes, que são turistas porque estão desembarcando. Eles consomem nos restaurantes, artesanatos e toda a cultura envolta do turismo. A Amazonastur atua nesse ordenamento e na sensibilização do setor durante a temporada”, comenta Ribeiro.

Os atrativos naturais e culturais do Amazonas chamam a atenção dos turistas que chegam ao Amazonas.

“A minha maior expectativa é ver tudo o que eu consiga dentro de um tempo tão curto, então, quero ver os destaques da área e conhecer as pessoas locais. É por isso que eu não costumo ir em excursões curtas, eu e o meu marido normalmente fazemos as nossas próprias atividades”, comentou a turista americana Dee Davignon.

O etnoturismo, a vivência com as comunidades indígenas, também atraem os turistas a bordo do MS Náutica.

“Eu estou muito empolgada em poder ver o boto cor-de-rosa, a floresta e eu amei a comunidade indígena que nós visitamos ontem, foi espetacular. Nós viajamos muito! Eu acho que antes de irmos, nós vamos para uma outra comunidade, que eu estou muito animada! Eu estou amando a minha estadia até o momento e gostaria de avisar que mal posso esperar para voltar. Se eu tiver como, eu irei voltar ao Amazonas!”, destacou Kim Deiussi.

Além do MS Náutica, o Amazonas receberá mais três navios inéditos durante a temporada, atraindo cerca de 4.849 turistas ao Amazonas, a partir de março.

FOTOS: Lucas Silva/Amazonastur

