Grupo que usava marcenaria para esconder drogas em móveis planejados é preso em Manaus

Autores escondiam as drogas em peças de móveis planejados e, posteriormente, enviavam para outros estados do país

Seis pessoas foram presas em flagrante, na quinta-feira (21), em posse de aproximadamente 100 quilos de drogas. A operação aconteceu na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, onde o grupo criminoso utilizava uma empresa de marcenaria para esconder entorpecentes em móveis planejados.

Os presos foram identificados como: Andreisson dos Santos Pereira, de 27 anos; Alessandro dos Santos Pereira, de 24; Caio Cezar dos Santos Nobre, de 31; Fábio Conceição Nobre de Carvalho, de 23; Ryuler Reis da Fonseca, de 30; e William Nobre Ribeiro, de 35.

O delegado Cícero Túlio, titular do 1° DIP, informou que as investigações revelaram que os suspeitos administravam uma empresa de fachada, especializada na fabricação de móveis modulados, onde escondiam as drogas em peças de móveis planejados. Essas peças, com as drogas ocultas, eram posteriormente enviadas para Belém e outros estados do país.

“No decorrer das investigações, recebemos informações de que a empresa localizada na avenida Margarita provavelmente estava sendo usada como base para o armazenamento de drogas. Com isso, iniciamos uma investigação na área para identificar o estabelecimento”, relatou o delegado.

A autoridade policial explicou que, na tarde de quinta-feira, as equipes policiais se deslocaram até o local e notaram uma movimentação suspeita, o que indicava que os criminosos estavam retirando os entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais encontraram drogas, como maconha, escondidas nas peças de móveis. Diante disso, os suspeitos foram presos em flagrante.

“As investigações continuam para identificar outras possíveis pessoas envolvidas, com o objetivo de desarticular completamente esse grupo criminoso”, afirmou Cícero Túlio.

Procedimentos

Os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles serão encaminhados para audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

