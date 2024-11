Jovem sem CNH é preso após se envolver em acidente no interior do AM

Um jovem de 22 anos foi preso na quinta-feira (21), pelo crime de homicídio culposo no trânsito, tendo como vítima um homem de 32 anos. A prisão ocorreu no bairro Centro, no município de Itamarati.

De acordo com o delegado Micael Souza, da 68ª DIP, no momento do crime, o autor estava conduzindo uma motocicleta quando colidiu com a moto em que estavam a vítima, de 32 anos, que faleceu, e uma criança de 11 anos, que sofreu algumas lesões, mas sobreviveu.

“Após o acidente, populares acionaram as equipes policiais. Imediatamente, iniciamos as diligências para apurar o caso. Chegando ao local, constatamos que se tratava de homicídio culposo no trânsito, com o agravante de que o autor dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”, informou o delegado.

O suspeito foi conduzido à unidade policial e autuado em flagrante pelo crime. Ele será apresentado em audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

