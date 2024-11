Evento neste sábado debate esporte como ferramenta de transformação social em Manaus

O evento inédito em Manaus (AM) acontece neste sábado (23), das 8h30 às 18h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), localizado no Distrito Industrial I, Av. Silves

Palestras, debates e apresentações de atletas e lideranças ligadas ao esporte como ferramenta de transformação social são os principais destaques do 1º Fórum CT.

O evento inédito em Manaus (AM) acontece neste sábado (23), das 8h30 às 18h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), localizado no Distrito Industrial I, Av. Silves.

As inscrições são gratuitas e realizadas no site: capacitacaoetransformacao.org ou no presencial.

O evento é promovido pela Rede CT – Capacitação e Transformação, um projeto nacional de desenvolvimento de empreendedores sociais por meio do esporte.

Gigi Favacho, gerente da Rede CT, convida o público para prestigiar o encontro que, além de reunir atletas que têm marcado a história, visa debater a relação entre esporte, sustentabilidade, diversidade e inclusão para formar uma rede de fortalecimento regional.

“O futuro não pode ser um conceito vazio e abstrato. É preciso debater projetos e abrir o diálogo para que diferentes organizações do terceiro setor e outros membros da sociedade se fortaleçam em rede, e possam efetivamente transformar vidas”, comenta.

Segundo ela, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste recebem apenas 18% dos recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

“Sabemos que precisamos de um fortalecimento de rede para termos uma melhor equidade. Porque são três gigantescas regiões que não acessam nem 20% do que é destinado ao Sudeste. O evento é um convite para fortalecer essa rede e melhorar o acesso aos recursos e iniciativas que venham fortalecer o esporte”.

Programação da manhã

O credenciamento começa às 8h30 e a abertura oficial do evento acontecerá, às 10h, com a presença de Gigi Favacho, gerente da Rede CT; Saimon Avelino, do Instituto Futebol de Rua; e Fernando Salum, diretor executivo na Rede IGAPÓ e sócio na Nexo Investimento Social.

Em seguida, das 10h30 às 11h, o público acompanha o painel “Cases de Sucesso”, trazendo histórias de projetos que ajudam a transformar o Norte brasileiro.

O momento reunirá Adriele Albuquerque, produtora cultural e gestora de projetos na Associação Intercultural de Hip Hop Urbanos da Amazônia (AIHHUAM); e Francileno Taveira Rozeno, graduando em Educação Física, além de fundador e instrutor de skate do Instituto Jiquitaia.

Das 11h às 12h, o evento segue com o painel “Esportes e Sustentabilidade”, que visa debater a importância do alinhamento entre aspectos ambientais, econômicos e sociais, tendo em vista a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá ano que vem, em Belém (PA).

Os palestrantes serão Fabiana Cunha, coordenadora do Programa de Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes Ribeirinhas da Amazônia (Dicara), da Fundação Amazônia Sustentável (FAS); Graziela Yaci Santos, do povo Karapanã e a primeira atleta indígena a integrar a seleção brasileira na categoria Tiro com Arco; além de James Araújo, atleta de trail running (do inglês, “corrida em trilha”), fundador da organização da Ultra Trail, e organizador da Ultra Trail Amazônica.

Programação da tarde

Após o almoço, a programação inicia, às 14h, com a realização do painel “Ação Comunitária e Impacto Social”, abordando a importância do esporte como ferramenta de inclusão e redução das desigualdades sociais.

Os nomes que estarão à frente são Dilson Rodrigues Belfort, presidente da Federação de Atletismo do Amapá (FAAP); e Jander Manauara, rapper, ativista climático, diretor cultural da AIHHUAM e representante do Observatório do Marajó.

Em seguida, das 15h30 às 17h, acontece a plenária “Descentralização para o fortalecimento regional”, um encontro para o debate sobre a descentralização de recursos provenientes das leis de incentivo.

Os convidados são Saimon Avelino, do Instituto Futebol de Rua, e Fernando Salum, da rede IGAPÓ e Nexo Investimento Social.

O evento finaliza, das 17h às 18h, com a participação online do ex-jogador de futebol Raí, que brilhou com a camisa do São Paulo FC e ajudou na conquista do tetracampeonato da Seleção Brasileira, em 1994, além de ser o fundador da Fundação Gol de Letra.

Sobre a Rede CT

A Rede CT – Capacitação e Transformação, é um projeto que, com apoio do Instituto Futebol de Rua, Nexo Investimento Social e Rede Igapó, e patrocínio do Itaú, capacita empreendedores sociais esportivos para uso da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Com a expectativa de capacitar 300 OSCs e mentorear outras 120, a Rede CT visa capacitar representantes dessas organizações para auxiliar em programas de apoio à prática esportiva como agente de transformação social nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, com foco em cidades no interior dos estados e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱