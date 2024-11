Chegada do Papai Noel no “Natal de Luz e Esperança” ocorre dia 28 na Zona Leste de Manaus

A grande inauguração das festividades ocorre na próxima quinta-feira (28), às 16h, com a chegada do Papai e Mamãe Noel em uma carreata especial conduzida pelos carros dos Correios

O clima natalino já tomou conta do Shopping Cidade Leste! Encerrando novembro e abrindo dezembro com uma programação mágica, o shopping promete momentos inesquecíveis para toda a família.

A grande inauguração das festividades ocorre na próxima quinta-feira (28), às 16h, com a chegada do Papai e Mamãe Noel em uma carreata especial conduzida pelos carros dos Correios.

Após a chegada serão acompanhados em um desfile no shopping por personagens natalinos e uma banda ao vivo e mais, o Papai Noel realizará o sorteio de diversas cestas básicas para os clientes presentes, e para poder participar será feita distribuição de fichas.

Este ano, o Shopping Cidade Leste apresenta a campanha “Natal de Luz e Esperança”, que une decoração temática, apresentações culturais, oficinas infantis e uma promoção imperdível onde os clientes poderão concorrer a uma experiência incrível de 3 dias no Uiara Resort, na selva amazônica, com tudo pago. Saiba:

Promoção

A cada R$ 200 em compras, os clientes recebem um cupom para concorrer a uma estadia de 3 dias, com acompanhante, no Uiara Resort, um hotel de selva no coração da Amazônia.

A pergunta da promoção é: “Qual o shopping que enche seu Natal de Luz e Esperança?” Os cupons devem ser depositados até o dia 31/12 no piso térreo do shopping.

Destaques culturais

O Natal do Shopping Cidade Leste contará com a participação de corpos artísticos da Secretaria de Cultura do Amazonas, como a Orquestra de Violões e o Coral do Amazonas, além da Orquestra de Violões e Violinos da academia de música ASAFE.

As apresentações oferecem repertórios diversificados, que vão do erudito ao popular, com toques natalinos que prometem emocionar o público.

“A chegada de dezembro é sempre especial no Shopping Cidade Leste. Trabalhamos para criar momentos que reúnam famílias e amigos, celebrando o espírito natalino com alegria e esperança. Queremos que nossos clientes vivam experiências memoráveis, seja por meio dos espetáculos ou da nossa promoção, que oferece a chance de explorar a Amazônia de um jeito único,” destacou a diretora comercial e de marketing do Shopping Cidade Leste, Muna Hajoj.

Programação Especial de Natal

Ao longo de novembro e dezembro, o shopping trará diversas atrações para o público:

Chegada do Papai Noel: dia 28/11, às 16h, pelo acesso ao subsolo. Papai e Mamãe Noel irão desfilar pelo shopping, acompanhados de uma banda natalina e personagens encantadores, além da distribuição de fichas para sorteio de cestas básicas.

dia 28/11, às 16h, pelo acesso ao subsolo. Papai e Mamãe Noel irão desfilar pelo shopping, acompanhados de uma banda natalina e personagens encantadores, além da distribuição de fichas para sorteio de cestas básicas. Oficinas infantis: pintura facial, desenhos natalinos e atividades temáticas às sextas-feiras e finais de semana até o Natal.

pintura facial, desenhos natalinos e atividades temáticas às sextas-feiras e finais de semana até o Natal. Espetáculos gratuitos: apresentações da Orquestra de Violões do Amazonas, Coral do Amazonas e Orquestra de Violinos e Violões da Academia de Música ASAFE.

apresentações da Orquestra de Violões do Amazonas, Coral do Amazonas e Orquestra de Violinos e Violões da Academia de Música ASAFE. Fotos com o Papai Noel e Mamãe Noel: um espaço especial para registrar momentos especiais com o bom velhinho e a mamãe noel estará disponível em datas específicas.

Programação detalhada

Novembro

28 de novembro – Quinta-feira

Chegada do Papai e Mamãe Noel, acompanhados de personagens natalinos e banda e distribuição de fichas para sorteio de cestas básicas, no piso subsolo, a partir das 16h.

29 de novembro – Sexta-feira

Atividade infantil para a criançada com desenhos Natalinos para Colorir, no piso térreo, em frente à Asya Fashion, das 14h às 16h.

Apresentação da Orquestra de Violões do Amazonas: Repertório natalino e grandes clássicos, na Praça de eventos, em frente à loja Mini 25, com 40 minutos de apresentação gratuita, a partir das 15h.

Fotos com Papai e Mamãe Noel, no piso térreo, em frente à Loja Tendência, das 16h às 20h.

30 de novembro – Sábado

Oficinas Temáticas Infantis: Pintura facial e desenhos natalinos com o Palhaço Paçoquinha, no piso térreo, em frente à Loja Tendência, das 14h às 16h.

Papai e Mamãe Noel pelo Shopping com desfile acompanhado de personagens e banda natalina, parada no piso térreo, em frente a Tendência, das 16h às 20h.

Dezembro

6, 13 e 20 de dezembro – Sextas-feiras

Oficinas Temáticas Infantis com Pintura facial e desenhos natalinos para colorir no piso térreo, em frente à Loja Tendência, das 14h às 16h.

7 de dezembro – Sábado

Papai e Mamãe Noel pelo Shopping: Desfile com personagens e banda natalina, parada para fotos no piso térreo, das 16h às 20h.

13 de dezembro – Sexta-feira

Oficinas Temáticas Infantis: Pintura facial e desenhos natalinos com o Palhaço Paçoquinha, no piso térreo, em frente à Loja Tendência, das 14h às 16h.

Papai e Mamãe Noel pelo Shopping: Desfile com personagens e banda natalina, parada para fotos no piso térreo, das 16h às 20h.

Espetáculo Musical da ASAFE: Apresentação com violões e violinos, na Praça de eventos, piso subsolo, a partir das 18h.

21 de dezembro – Sábado

Apresentação do Coral do Amazonas com repertório natalino e clássicos brasileiros, na praça de eventos, em frente à Mini 25, a partir das 18h.

