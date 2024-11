Veja quem são as ‘concorrentes’ de Fernanda Torres no Oscar

Nesta última semana, a Academia organizadora do Oscar incluiu a foto de Fernanda Torres entre as imagens postadas no Instagram de pessoas que foram a uma premiação pré-Oscar.

Fernanda é protagonista do filme “Ainda estou aqui”, indicado brasileiro para concorrer a uma vaga ao Oscar na categoria de filme internacional. E desde a exibição do longa no Festival de Veneza, em setembro, a atriz vem sendo apontada como uma possível concorrente ao Oscar de Melhor Atriz.

A imagem de Fernanda no Instagram teve mais 2,7 milhões de curtidas e o espaço para comentários foi invadido por brasileiros pedindo para entregarem logo o Oscar para ela.

A torcida brasileira é enorme, mas a busca por uma das cinco vagas de indicadas não é tão fácil assim.

Por isso, confira outras atrizes que concorrem com Fernanda Torres por uma chance entre as cinco finalistas.

Para chegar a esses nomes, fizemos um balanço de sites e revistas internacionais especializados em cinema, que são fortes termômetros das premiações, com destaque pra Variety, Hollywood Reporter e Entertainment Weekly.

Essa listagem muda semanalmente, porque filmes elegíveis à premiação podem ser lançados até o último dia do ano.

A gente também tem que levar em conta as estratégias de divulgação das atrizes: porque o Oscar é uma competição que vai bem além da atuação.

Segundo essas listas, se o Oscar fosse hoje, a Fernanda estaria no Top 10, mas não seria uma das cinco finalistas. Entre suas concorrentes, estão estrelas iniciantes e, outras, já bem consagradas.

O Oscar 2025 acontece em 2 de março e a lista de todos os concorrentes da premiação será anunciada em 17 de janeiro.

Veja lista de atrizes que concorrem com Fernanda Torres a uma vaga na categoria de Melhor Atriz no Oscar 2025:

Mikey Madison

Mark Eidelshtein e Mikey Madison em cena de ‘Anora’ — Foto: Drew Daniels/Universal Pictures

Apesar de seus 25 anos, Mikey Madison é uma unanimidade na lista de possíveis indicações. A jovem atriz é estrela de “Anora” e faz o papel de uma stripper que se casa com um jovem herdeiro russo.

A história sobre a paixão improvável do casal foi ganhadora da Palma de Ouro no Festival de Cannes, o que já faz a academia olhar com atenção para todos os detalhes do filme.

Angelina Jolie

Angelina Jolie em “Maria Callas” — Foto: Divulgação

Angelina Jolie é outra que tem os olhos da academia voltados para ela. A atriz que já levou um Oscar de coadjuvante em 2000 por “Garota, interrompida”, transformou seu corpo e sua voz para dar vida à cantora de ópera Maria Callas em “Maria”.

Além da atuação impecável, Jolie tem dois pontos a seu favor: a Academia costuma valorizar papéis biográficos. E, além disso, o filme é dirigido pelo premiado cineasta chileno Pablo Larraín, dos filmes “Jackie” e “Spencer”, respectivamente sobre Jacqueline Kennedy e Lady Di.

Tilda Swinton

Julianne Moore e Tilda Swinton numa cena do drama ‘O quarto ao lado’, de Pedro Almodóvar — Foto: Divulgação

Outra vencedora de Oscar de coadjuvante na lista de possíveis indicadas é Tilda Swinton. A atriz entrega uma atuação comovente no filme “O Quarto Ao Lado”, no qual ela faz uma mulher que está com uma doença terminal. O filme do espanhol Pedro Almodóvar levou o Leão de Ouro em Veneza.

Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón vive a personagem-título de ‘Emilia Perez’ — Foto: Divulgação

Karla Sofía Gascón é mais um nome fortíssimo nas listas de apostas. A espanhola se tornou a primeira atriz trans a ser premiada no Festival de Cannes. Ela é a protagonista de “Emilia Pérez” e, no filme, a atriz dá vida a um chefão do narcotráfico do México que decide mudar de sexo.

Nicole Kidman

Nicole Kidman com Harris Dickinson em “Babygirl” — Foto: Divulgação

Nicole Kidman, a única desta lista que já ganhou o Oscar como protagonista, pode garantir espaço entre as cinco finalistas com seu trabalho em “Babygirl”. A atriz de 57 anos já contou que esse foi o filme mais ousado da sua carreira e chegou a dizer que teve uma espécie de burnout após as várias cenas de orgasmo. Por esse papel, ela levou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Veneza.

Demi Moore

Demi Moore em ‘A Substância’ — Foto: Divulgação

Demi Moore nunca levou um Oscar para casa. Mas é cotada por sua atuação em “A Substância”, um dos filmes mais comentados desse ano.

No filme, a atriz se despe por completo. E isso não é apenas sobre nudez. Moore, que já disse em seu livro de memórias que teve problemas com sua autoimagem, aparece de um jeito diferente do que costumamos ver, com mudanças corporais em cenas bem angustiantes.

Saoirse Ronan

Saoirse Ronan em “Outrun” — Foto: Divulgação

Saoirse Ronan aparece em dois filmes lançados esse ano: ela é protagonista em “The Outrun” e coadjuvante em “Blitz”. A atriz irlandesa pode garantir sua quinta indicação ao Oscar. E também a sexta, caso seja indicada pelos dois filmes. Ela garantiu em uma entrevista que nunca entregou uma performance como a de “Outrun”.

Cynthia Erivo

Cynthia Erivo como Elphaba em ‘Wicked’ — Foto: Divulgação

Cynthia Erivo, a bruxa má de “Wicked”, que estreou esta semana nos cinemas, também aparece entre as cotadas. A atriz já é superpremiada, tento Emmy, Grammy e Tony em suas conquistas. Falta apenas um Oscar para ela entrar para a seleta lista de astros que conquistaram o EGOT, sigla usada para artistas que já levaram esses 4 prêmios.

Se levar a estatueta, Cynthia, que tem 37 anos, vai se tornar a mais jovem vencedora do EGOT. A atriz vem sendo super elogiada por seu trabalho em “Wicked”, onde ela canta e atua lindamente, além de trazer profundidade e várias nuances ao retratar a bruxa má.

*Com informações do g1

