Cláudia Vieiralves é reeleita Presidente da OAB Parintins

Em uma eleição marcada pela participação ativa da classe advocatícia, a Dra. Cláudia Vieiralves foi reeleita presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Parintins para o triênio 2025-2027.

A chapa 30 – Advocacia Valorizada, encabeçada pela Dra. Cláudia e pelo vice-presidente Alcymar Magalhães, venceu a disputa com 16 votos, contra 14 da chapa “União, Renovação e Trabalho” e 12 da chapa “OAB para Todos”.

A Dra. Cláudia, em seu discurso de agradecimento, destacou a importância do apoio e da confiança recebidos, agradecendo especialmente ao presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, ao conselheiro federal Simonetti Neto e ao conselheiro federal e membro honorário vitalício da OAB/AM, Marco Aurélio Choy.

“Este pleito não é apenas uma vitória pessoal, mas uma demonstração do compromisso coletivo em garantir uma advocacia independente, forte, ética e comprometida com os valores democráticos”, afirmou a advogada.

Com quase duas décadas de experiência na advocacia, a Dra. Cláudia é conhecida por seu trabalho em defesa das crianças e suas mães em casos de divórcio, separação e dissolução de relacionamentos. Desde 2015, ela é a primeira mulher a presidir a 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas e a primeira mulher a presidir uma Subseção da OAB.

A nova gestão da OAB Parintins tem como propostas a expansão dos convênios da Caixa de Assistência com o comércio de Parintins, a ampliação da defesa dos direitos e das prerrogativas dos advogados do Baixo Amazonas, a firmação de contratos de parcerias com o MEC e instituições de graduação em Direito, a implementação do MEU ESCRITÓRIO em parceria com a Caixa de Assistência, a implementação de tecnologias como Starlink para facilitar a comunicação e o acesso a processos digitais em áreas remotas, e a continuidade dos cursos de especialização e práticos em parceria com a ESA/AM.

Para este mandato, a Dra. Cláudia promete trabalhar incansavelmente para honrar a confiança depositada em sua gestão, defendendo as prerrogativas da advocacia e promovendo avanços para a categoria em sua região. “Muito obrigada a todos!”, concluiu a advogada reeleita.

*Com informações da assessoria

