Wilson Lima destaca alcance da ‘CNH Social’ com 15,8 mil documentos entregues no Estado

Governador também deu início a campanha do Dia D Contra a Dengue no Amazonas

O governador Wilson Lima acompanhou, neste sábado (23), o início dos trabalhos da 18ª edição do programa Governo Presente, realizado no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Entre os serviços, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) entregou 150 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), totalizando 15,8 mil documentos viabilizados pelo projeto “CNH Social” em todo o estado.

“As pessoas que não têm condições de pagar as taxas, o custo, são beneficiadas. Estamos dando preferência para a primeira habilitação e a inclusão de categoria para a pessoa ter melhores condições de competir no mercado de trabalho, tanto na capital quanto no interior, onde há uma dificuldade maior de ter acesso a carteira de habilitação”, afirmou Wilson Lima.

A edição do Governo Presente mobilizou 46 secretarias e órgãos estaduais, com atendimentos de 8h às 14h em serviços de cidadania, saúde, fomento, lazer, assistência social, além de orientações sobre cadastro para emprego, direitos do consumidor, regularização fundiária, entre outros serviços.

De acordo com o governador, o objetivo do Governo Presente é promover a cidadania e levar mais dignidade à população, principalmente em áreas da capital mais distantes, descentralizando esses atendimentos. No Educandos, a meta é atingir 7 mil atendimentos em seis horas de atividades.

Uma das contempladas com a Carteira de Habilitação foi a dona de casa Érica Matos, de 41 anos. Ela falou da alegria de ter acesso ao documento pelo programa do Governo do Amazonas.

“Muito importante para mim, porque era um sonho meu aos 41 anos. Nunca pensei em ter uma CNH e hoje, eu consegui. Agradeço a Deus e ao governador porque esse projeto tem ajudado muitas pessoas”, disse Érica.

Balanço

Na última edição, realizada no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Dariana Zuleica Corrêa Lopes, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus, mais de 7,3 mil pessoas foram atendidas pelo Governo Presente.

Em 2024, nove edições realizadas até o momento totalizaram mais de 80 mil atendimentos em todas as zonas da capital.

Dia D

Durante a 18ª edição, o governador Wilson Lima deu início à campanha do Dia D Contra a Dengue no Amazonas.

A ação contará com diversas atividades voltadas a conscientização em relação à prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, entre exposições interativas e distribuição de material educativo.

Entre as ações realizadas pelo estado, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), está realizando a capacitação de servidores municipais de forma on-line e presencial, com foco na identificação e eliminação de criadouros, bem como ações de vacinação.

De 1º de janeiro a 31 de outubro de 2024, o Amazonas notificou 34.379 casos suspeitos de dengue, sendo confirmados, por critério laboratorial ou clínico-epidemiológicos, 6.666 casos de dengue, 27 casos para Chikungunya e 74 casos para Zika.

Governo Presente – Serviços:

Detran-AM

Entrega de CNH do projeto “CNH Social” e certificados de cursos da Escola Pública de Trânsito (Eptran).

FPS

Entrega de veículo para a Associação Mãos Amigas Fortalecendo a Família (Amaff); cadastro no programa Crédito Solidário.

FVS-RCP

Testes rápidos para IST’s; distribuição de preservativos.

Suhab

Renegociação de dívidas, encaminhamento ao cartório, consulta de processos e emissão de boletos.

Sema

Castração de cães e gatos, agendamentos e vacinações

SSP-AM

Atendimentos para a Carteira de Identidade Nacional (CIN) e agendamentos.

SES-AM

Oferta de atendimentos com médicos especialistas; exames de aferição e pressão arterial.

Sejusc

Emissão da Carteira da Pessoa com Transtor

Seduc

Agendamento para o Provão Eletrônico; serviços do ‘Seduc Atende’

Seas

Atendimento do Crédito Rosa; atendimento psicossocial

Sect

Abertura de processos para títulos definitivos; orientações sobre regularização fundiária.

Procon-AM

Orientação para consumidores; recebimento de denúncias.

Afeam

Liberação de crédito para microempreendedores pelo Mais Crédito Amazonas; orientações sobre linhas de financiamento.

Setemp

Cadastro na Rede Sine; encaminhamentos para vagas de emprego; orientações sobre Carteira de Trabalho Digital.

ADS

Feira de Produtos Regionais; doação de cinco toneladas de alimentos.

Idam

Entrega de sementes de hortaliça; orientações para retirada de documentos e sobre o Crédito Rural.

Cetam

Corte de cabelo, massoterapia e esmaltação.

Sedel

Informações sobre o programa Pelci e Respirar; atendimentos em fisioterapia, liberação miofacial, entre outros.

SEC

Atividades recreativas para crianças; oficina de estamparia.

AMAZONPREV

Regularização do Censo Previdenciário para servidores ativos, aposentados e pensionistas; emissão de contracheque, consultas ao Portal do Segurado, acompanhamento de processos.

Fapeam

Divulgação de chamadas, editais, portfólios e pesquisas.

CGE

Divulgação de mecanismos de auditoria

Cosama

Distribuição de copos e água tratada.

