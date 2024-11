Governo entrega cinco espaços esportivos revitalizados em Manaus

Com as inaugurações, o governo chega a 36 locais reformados ou construídos pelo Governo do Amazonas na capital e no interior

O governador Wilson Lima realizou, nesta sexta-feira (22), a entrega de cinco espaços esportivos totalmente revitalizados nas zonas norte e oeste de Manaus, beneficiando mais de 240 mil pessoas.

Somando todas as ações, o Governo do Amazonas alcança 36 locais reformados ou construídos pelo Estado, na capital e no interior, para o incentivo ao esporte entre crianças e jovens e de lazer para as comunidades onde os equipamentos públicos estão instalados.

“Hoje, nós estamos fazendo mais essas entregas, são espaços onde executamos nossos programas esportivos e espaços em que as crianças estão desenvolvendo o esporte e estão longe da violência”, disse o governador.

Foram entregues as arenas Walderlan Gama e Buritins, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Além destas, também foram inauguradas as arenas João Paulo, no Santa Etelvina, também na Zona Norte; o campo do Cophasa, no Nova Esperança; e o campo Cidadão 10, no Tarumã, ambos na zona oeste de Manaus.

Moradora do bairro Cidade Nova, Nilce Pantoja comemorou a entrega do local e destacou que o espaço era um sonho antigo da comunidade.

“Há 14 anos nós lutamos para isso acontecer. Para nós é um motivo de alegria e satisfação. Agradecemos a Deus e ao governador Wilson Lima, por essa honra, por ele estar prestigiando nossa comunidade”, afirmou a moradora.

De acordo com o secretário de Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira, os campos devem beneficiar, de forma indireta, mais de 20 mil moradores apenas na área da Cidade Nova.

Além disso, cerca de 600 novas vagas serão abertas para o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) para atender os moradores das proximidades.

“É uma política pública do governador Wilson Lima, pois ele reforma, entrega, revitaliza, mas também fortalece os programas e as pessoas que são beneficiadas diretamente. É um governo que olha para as pessoas, mas também olha para a infraestrutura esportiva”, destacou o secretário.

Com 26 núcleos na capital, o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) visa promover a prática esportiva entre crianças e adolescentes e alcançou mais de 7 mil atletas.

Integrado ao Pelci, o projeto “Mais Futevôlei nos Bairros”, presente em 12 bairros de Manaus, tem se destacado ao envolver cerca de 900 alunos em práticas esportivas que promovem a integração social e a autoestima da comunidade.

Serviços

As obras foram executadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e somam R$ 3,9 milhões investidos pelo Governo do Amazonas em infraestrutura de espaços desportivos.

Os cinco espaços receberam uma série de serviços estruturais, tais como a construção de calçadas, aterramento com areia, grama, alambrado do campo, elétrica, hidráulica, pintura, construção de banheiros feminino e masculino, iluminação de refletores, construção de muros, entre outras melhorias.

“Só no ano de 2024, esse já é o 15º campo que está sendo entregue. Toda a população de Manaus vai poder usar esses campos completamente revitalizados pela UGPE e Sedurb, atendendo pedido das lideranças comunitárias”, disse a subcoordenadora da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Daniela Jaime

Balanço

Desde 2021, o Governo do Amazonas investiu mais de R$ 30 milhões em construções, revitalizações e reformas de espaços esportivos na capital e interior do estado.

As obras são executadas pela UGPE e Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). Ao todo, foram 36 espaços inaugurados, sendo 31 na capital e cinco no interior.

Na capital, foram entregues o Campo do Teixeirão, Arena do Monte, CDC da Compensa, Campo do Passarinho, Campo da Baixada Fluminense, Campo do Buracão, Arena do Curió, Campo do Florestão, Campo do Pallet, Campo do Tancredão, Arena Betanhão, Campo Noroeste, Arena Multiuso da Betânia, Quadra do Monte Sião, Campo do Vermelhão, Espaço de Lazer Marco Aurélio, Parque das Araras, Quadra Cauby Branco, Campo do Jesus Me Deu, Campo Trave Amarela, complexos esportivos no Viver Melhor, Arena Novo Israel Futevôlei, Arena Areal Andrezão, Campo do Zumbi, Arena Walderlan Gama, Arena Buritis, Arena João Paulo, Campo do Cophasa e Campo Cidadão 10.

*Com informações da assessoria

