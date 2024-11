Homem é morto a facadas no Jorge Teixeira, em Manaus

Motivação do crime será investigada pela Polícia Civil do Amazonas.

Um homem não identificado foi encontrado morto no beco Sabiá, comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, na madrugada deste sábado (23).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após moradores da área encontrarem o corpo. No local, os policiais se depararam com o corpo do homem já sem vida.

Os ferimentos são de arma branca, onde parte deles se concentra na costa da vítima. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para atender a ocorrência. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

