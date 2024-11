Espanha prende três torcedores por racismo contra Raphinha e Yamal, do Barcelona

Apoiadores do Real Madrid fizeram gestos e xingamentos racistas contra jogadores do clube catalão, que goleou merengues no Santiago Bernabéu

Três torcedores do Real Madrid foram presos por cometerem atos racistas contra o meio-campista brasileiro Raphinha e o atacante espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, durante o El Clásico realizado no final de outubro, pelo Campeonato Espanhol (La Liga).

Após um dos gols na goleada de 4 a 0 do Barcelona na casa do Real Madrid, o estádio Santiago Bernabéu, os jogadores da equipe catalã comemoraram perto de um dos pontos das arquibancadas e os torcedores merengues responderam fazendo gestos imitando macacos.

Segundo a polícia, os criminosos foram flagrados fazendo “manifestações xenófobas que atacaram a dignidade e a integridade moral de ambos atletas”. A investigação reforça ainda a ampla divulgação do caso por veículos de comunicação.

Em nota após a partida, o Real Madrid afirmou condenar o racismo, a xenofobia e a violência no futebol e no esporte “de forma categórica” e lamentou os insultos cometidos pelos torcedores. O clube também anunciou a abertura de uma investigação para encontrar e localizar os autores do crime.

O craque brasileiro do Real, Vinicius Jr., também se posicionou sobre o caso e repudiou a ação dos torcedores do clube. Vini é um dos principais nomes da causa antirracista no mundo e já sofreu diversos casos semelhantes desde quando começou a atuar no futebol espanhol.

*Com informações do SBT News

