Tiroteio em festa de aniversário mata 3 e fere 7 pessoas

Um ataque criminoso em um bar localizado na Serra, em Vitória (ES), na madrugada deste sábado (23), matou três pessoas e deixou, pelo menos, sete pessoas feridas.

Segundo a Polícia Militar, atiradores invadiram o local e abriram fogo contra convidados de uma festa de aniversário que era comemorada no local. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido detido.

Imagens gravadas por câmeras de videomonitoramento da região mostram que o ataque ocorreu às 2h49, na Avenida Milton David, em Nova Almeida.

No vídeo, é possível ouvir diversos disparos em um período de pouco mais de um minuto. Durante os disparos, um carro e duas pessoas correndo passam pela avenida.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de pessoas vítimas de disparos de arma de fogo.

No local, a dona do estabelecimento contou aos militares os que celebrava o próprio aniversário com os amigos, quando os suspeitos chegaram e começaram a atirar contra as pessoas que estavam no local. Em seguida, os atiradores fugiram.

A lanchonete onde as vítimas foram baleadas teve parte da vidraça quebrada pelos tiros, que também atingiram várias casas da avenida, uma igreja, uma loja e um carro que estacionado próximo ao local do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Semu- 192) foi acionado e constatou que uma mulher, identificada como Elaine Cristina dos Anjos, de 37 anos, morreu no local.

Segundo populares, Elaine tinha acabado de entrar no estabelecimento com marido para comprar cigarro quando os criminosos atiraram.

Outras duas pessoas, identificadas como Gleidison Dalapicola e Laira Lorraine, chegaram a ser socorridos e levados para Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Castelândia, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda segundo a polícia, outras sete pessoas ficaram feridas e foram levadas para a UPA de Castelândia e para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, também na Serra.

O g1 não conseguiu informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou as diligências foram iniciadas assim que tomou conhecimento do crime.

Ainda segundo a corporação, até a publicação desta reportagem nenhum suspeito foi detido e o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

Demora em recolhimento de corpo

Apesar da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES) ter sido acionada durante a madrugada e ter ido ao local do crime para realizar a perícia, o corpo de Elaine Cristina ficou mais de 6 horas dentro do bar e foi recolhido somente durante a manhã.

Segundo a PCIES, a demora ocorreu devido a uma falha de comunicação entre as equipes envolvidas no atendimento e o corpo de uma vítima não foi recolhido imediatamente.

*Com informações do g1

