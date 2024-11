MC Livinho se casa com influenciadora nas Maldivas

O funkeiro MC Livinho, de 29 anos, se casou com a influenciadora Byanca Gabarron nas Ilhas Maldivas. Em registros publicados na sexta-feira (22) nas redes sociais, o músico aparece ajoelhado ao lado da esposa.

A noiva escolheu um vestido tomara que caia liso feito com um tecido brilhante e usou um véu longo que se espalhou no deck onde os recém-casados tiraram as fotos.

Livinho também usou branco — um terno e uma camisa social complementados por um sapatênis.

Livinho e Byanca estão juntos desde 2016 — com um breve rompimento em 2022 — e têm um filho de quatro anos, Olívio.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱