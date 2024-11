PM apresenta projetos sociais com cães e orientações educativas no trânsito

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apresentou à população, durante a 18ª edição do Governo Presente, no sábado (23), o Núcleo de Cinoterapia com Cães, além de ações de educação no trânsito. Esta edição aconteceu no CETI Gilberto Mestrinho, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Segundo o subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, a cada edição, a PMAM tem apresentado as unidades operacionais dos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM) e Especializado (CPE) e projetos sociais, que atuam para aproximar a Polícia Militar do Amazonas da comunidade, promovendo ações de cidadania, educação, atenção à terceira idade e prevenção às drogas.

“O Governo Presente é uma grande oportunidade da população conhecer um outro lado da Polícia Militar, mais voltado ao papel social e como agente de mudança na vida das pessoas, principalmente dos jovens”, disse.

Na edição deste sábado, a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) apresentou a 55 pessoas a Terapia Assistidas por Cães, que visa levar conforto, apoio emocional e bem-estar para pacientes hospitalizados, especialmente crianças e adultos em instituições de saúde. O projeto vem sendo desenvolvido pela unidade desde o ano passado.

A Terapia Assistida com Cães utiliza o contato com esses animais em um método terapêutico complementar no tratamento de pacientes hospitalizados.

Os cães policiais, treinados e certificados para essa função, têm se tornado verdadeiros aliados no processo de recuperação e enfrentamento das dificuldades enfrentadas por aqueles que estão em tratamento.

Foi apresentado também o projeto desenvolvido pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), unidade policial capacitada para executar escolta de dignitários, autoridades, celebridades e delegações esportivas.

O BPTran levou a 60 pessoas orientação sobre educação no trânsito, incluindo informações sobre possíveis problemas de trânsito que podem ocorrer na zona urbana, com a finalidade de evitar congestionamentos, facilitar a circulação, fazer cumprir a legislação de trânsito e orientação a condutores e pedestres.

*Com informações da assessoria

