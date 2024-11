Max Verstappen chega em 5º e conquista tetracampeonato de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen conquistou o quarto título mundial de Fórmula 1, neste domingo (24), após a prova do Grande Prêmio de Las Vegas, disputada nas ruas da “Cidade do Pecado”.

Com a conquista, Verstappen entrou para um seleto grupo de pilotos que são tetracampeões da Fórmula 1. Além do holandês, Alain Prost (1985, 1986, 1989 e 1993) e Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 e 2013) possuem quatro títulos da principal categoria do automobilismo.

Apenas Michael Schumacher (7), Lewis Hamilton (7), e Juan Manuel Fangio (5) venceram o Mundial de Pilotos mais vezes.

Para chegar pela quarta vez ao topo do automobilismo, Max Verstapen precisou largar em quinto lugar e terminou a corrida em quinto, apenas uma posição á frente de Lando Norris, da McLaren, mas o suficiente para garantir o tetra.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo (1º), com o GP do Qatar, o penúltimo do ano. A próxima corrida, no Circuito Internacional de Lusail, começa às 13h, horário de Brasília.

