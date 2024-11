‘Se eu não te m*, eu vou te prender’, cantam estudantes de colégio militar; VÍDEO

Alunos do ensino fundamental de um colégio militar, em Paranã, no sul de Tocantins, aparecem em um vídeo que circula nas redes sociais repetindo um canto com letra violenta enquanto marcham na escola. ➡️ Em comunicado oficial o governo do estado do Tocantins disse que esse “é um caso isolado” e disse que afastou o diretor do colégio e os demais militares envolvidos. A Secretaria de Educação disse que vai “ investigar a situação e garantir que tal ocorrência não se repita”. ➡️ A Polícia Militar do Tocantins disse que a marcha foi uma “atividade extracurricular” e que vai investigar a conduta dos policiais. 👉 Leia mais em #UOLNotícias 📹 Reprodução / Redes Sociais #UOL #Notícias #Tiktoknotícias #EnsinoMilitar #Tocantins #Marcha